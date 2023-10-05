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Свитан рассказал, сможет ли "бавовна" в Москве повлиять на Путина

Дмитрий Видоменко
5 октября 2023, 04:15
"Бавовна" поражает в Москве военные цели, поэтому никто не ставит себе задачу изменить в Путине или в остатках мозгов россиян, говорит Роман Свитан.
Свитан, Путин
Удары в Москве наносятся по объектам путинской военщины, настаивает Свитан / коллаж Главред, скриншоты из видео

"Бавовна" в Москве не имеет своей целью заставить диктатора Путина прекратить войну против Украины ‒ это чисто тактические мероприятия ВСУ и украинских разведчиков. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Это не задача вообще – менять отношение или психологию россиян. Подчеркиваю, удары в Москве наносятся по военным объектам, которых очень много. Это и центры принятия решений, и институты, которые разрабатывают и производят военную технику, и проектные бюро, и сборочные конвейеры. Это все Москва, Московская область, Подмосковье. Все это военные цели, поэтому никто не ставит себе задачу изменить в Путине или в остатках мозгов россиян восприятие чего-либо. Это чисто военная задача, и она однозначно будет выполнена. Развитие этой задачи понятно, как ее выполнить – тоже понятно", ‒ сказал он.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

видео дня

Война России против Украины

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS, рассказал помощник главы Минобороны по вопросам закупок Дуглас Буш. По словам чиновника, список ракет, которые передадут Украине, в Штатах уже определен.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у ВСУ есть 6-8 недель для наступательных операций. Спустя 2 недели погодные условия ухудшатся, и наступать станет сложнее.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что удары Украины по России оружием Запада Штатами не запрещены. По словам дипломата, Киев сам решает, как и когда применять западное оружие.

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