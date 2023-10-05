Свитан рассказал, сможет ли "бавовна" в Москве повлиять на Путина

"Бавовна" поражает в Москве военные цели, поэтому никто не ставит себе задачу изменить в Путине или в остатках мозгов россиян, говорит Роман Свитан.

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Удары в Москве наносятся по объектам путинской военщины, настаивает Свитан / коллаж Главред, скриншоты из видео

"Бавовна" в Москве не имеет своей целью заставить диктатора Путина прекратить войну против Украины ‒ это чисто тактические мероприятия ВСУ и украинских разведчиков. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Это не задача вообще – менять отношение или психологию россиян. Подчеркиваю, удары в Москве наносятся по военным объектам, которых очень много. Это и центры принятия решений, и институты, которые разрабатывают и производят военную технику, и проектные бюро, и сборочные конвейеры. Это все Москва, Московская область, Подмосковье. Все это военные цели, поэтому никто не ставит себе задачу изменить в Путине или в остатках мозгов россиян восприятие чего-либо. Это чисто военная задача, и она однозначно будет выполнена. Развитие этой задачи понятно, как ее выполнить – тоже понятно", ‒ сказал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия. видео дня

Война России против Украины

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