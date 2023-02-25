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"Такое страшное горе, смысл жизни потерян": Байдену запретили въезд в Пензенскую область России

25 февраля 2023, 18:27
Соцсеть разразилась забавными шутками после такой "печальной" новости о запрете на въезд американского президента в Пензенскую область.
Джо Байден
Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России / ua.depositphotos.com

Президенту США Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России. Причина такого решения – позиция главы Белого дома. Об этом заявил губернатор региона страны-агрессора Олег Мельниченко.

"Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения", - написал Мельниченко в Telegram.

По его словам, пензенцам "такие люди не нужны". Губернатор также заявил, что пензенцы якобы всегда "славились своей чуткостью к чужим бедам, добротой и честностью".

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"Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет – шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки", - заявил губернатор региона страны-оккупанта.

Тем временем соцсеть разразилась забавными шутками после такой "печальной" новости о запрете на въезд американского президента в Пензенскую область.

"Как он переживет такое страшное горе. Очень большая потеря! А он вообще знает, где это?", "Смысл жизни потерян", "Какая печальная новость, Байден так мечтал туда поехать", "Джо Байден – жене: Джилл, как же так? Мы же так хотели посетить Чемодановку и суходольные Выселки под Пензой! Собирались всей семьей. А что теперь? Снова в Майами?",- шутят в комментариях.

'Такое страшное горе, смысл жизни потерян': Байдену запретили въезд в Пензенскую область России
Соцсеть взорвалась забавными шутками / Скриншот
'Такое страшное горе, смысл жизни потерян': Байдену запретили въезд в Пензенскую область России
Соцсеть взорвалась забавными шутками / Скриншот

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало список канадских культурных и общественных деятелей, которым запрещено посещать страну-террориста на постоянной основе. Список включает в себя 100 граждан Канады.

Среди них оказались актер Джим Керри (за открытое осуждение политики Путина и войны в Украине; имеет канадо-американское гражданство), актриса украинского происхождения и звезда сериала Викинги Кэтрин Винник и журналист, по совместительству внук Степана Бандеры, Стефан 'Стив' Бандера.

Также сообщалось, что украинскому тревел-блогеру и экс-ведущему шоу "Орел и Решка" Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. Запрет на въезд в Россию для блогера действует с 16 апреля 2022 года, то есть в течение 50 лет. На момент снятия запрета Птушкину исполнится почти 88 лет.

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