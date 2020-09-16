Тихановская сказала, на что Россия дала деньги Лукашенко

Россия дала деньги Александру Лукашенко на агрессивные действия против белорусов, полагает Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что деньги, выделенные Российской Федерацией президенту Беларуси Александру Лукашенко, идут не на что-то крайне необходимое белорусскому государству, а на агрессивные действия.

Власти Беларуси тратят российские деньги на экипировку для ОМОНа, на разгоны людей и на аресты, а РФ могла бы с помощью этих средств закрыть свои вопросы, рассказала оппозиционер в интервью Lb.ua.

Собеседница подчеркнула, что белорусская власть направляет средства на военные действия против своих же людей.

"…очень остро стоит вопрос этих выделенных денег… люди Беларуси больше не воспринимают Лукашенко как своего президента. Все эти обязательства, которые он берет на себя сейчас, все эти договоренности, они будут пересмотрены в будущем, после новых выборов, когда будет избран новый президент Беларуси", – сказала политик.

Тихановская подчеркнула, что Беларусь тратить деньги РФ на "агрессивные действия".

Читайте такжеТихановская резко ответила на кредит для Беларуси от России"Мы уже видели запрос на закупку бронежилетов. Для кого эти бронежилеты? От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие…", – добавила Тихановская.