Трамп готовит для Путина сюрприз: политик раскрыл планы президента США

Американский лидер может готовить ловушку для диктатора РФ.

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Политик заинтриговал заявлением относительно решений Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Президент США готовит для Путина сюрприз

Украине следует ждать позитивных сдвигов

В четверг, 27 февраля, состоялась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По итогам переговоров, Украине следует ожидать положительных сдвигов. Такое мнение высказал американский политик Борис Пинкус в комментарии для 24 Канала.

В то же время Пинкус со ссылкой на советников Трампа отметил, что американский лидер готовит для Путина сюрприз.

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"Возможно, это будет какая-то ловушка для него, как говорят в окружении президента США. В это трудно поверить, однако минимальная вероятность, что так может произойти, есть", - рассказал он.

К тому же Пинкус считает, что 28 февраля в 18 часов по киевскому времени, Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом за закрытыми дверями получит положительные месседжи.

Политик также убежден, что Украине не стоит беспокоиться о якобы переговорах между США и Россией.

"На самом деле переговоров нет. Пока продолжаются переговоры о переговорах. А встретится ли Трамп с Путиным - большой вопрос", - подчеркнул Борис Пинкус.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, Трамп заявлял, что война в Украине завершится или очень скоро, или вообще никогда. По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну". Следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

Днями ранее Трамп впервые заговорил о том, что, вероятно, ему не удастся завершить войну в Украине. В то же время он отметил, что планирует сделать все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон.

Кроме того, спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины. Он уточнил, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

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Кто такой Борис Пинкус? Борис Пинкус - американский политик, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана.

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