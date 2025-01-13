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Трамп клюнул на дезу спецслужб РФ: всплыли детали "покупки" Гренландии – Bild

Алексей Тесля
13 января 2025, 19:36обновлено 13 января, 20:59
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Еще в 2019 году Трамп впервые заявил о том, что США могут "купить" у Дании Гренландию.
Трамп клюнул на дезу спецслужб РФ: всплыли детали 'покупки' Гренландии – Bild
Дональд Трамп заявил о желании купить Гренландию / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп мог поверить в фальшивое письмо экс-главы МИД Гренландии
  • Спецслужбы РФ подделали письмо для раскола НАТО

Странная инициатива Дональда Трампа по поводу "покупки" Гренландии может быть результатом провокации российских спецслужб.

Еще в 2019 году Трамп впервые заявил о том, что США могут купить у Дании Гренландию, сообщает Bild.

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Как утверждает датская разведка (PET), его заявление могло быть результатом российской провокации. В PET считают, что российские агенты сфабриковали письмо от имени тогдашнего министра иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер сенатору США Тому Коттону.

"В этом письме министр выражала благодарность за "финансовую помощь" и обещала как можно скорее провести референдум о независимости Гренландии от Дании. На самом деле Ане Лоне Баггер не писала этого письма, однако сторонник Трампа Коттон, получив его, призвал купить Гренландию. По одной из версий, именно после высказываний Коттона Трамп всерьез задумался об этой идее", - говорится в материале.

Как утверждают в PET, российские спецслужбы подделали письмо американскому сенатору, чтобы расколоть страны НАТО и усилить влияние России и Китая в Арктике.

"Тогда, в 2019 году, правительство в Копенгагене отреагировало насмешками в ответ на слова Трампа, а тот в гневе отменил свой государственный визит в Данию. Сейчас, в преддверии инаугурации, Трамп вновь озвучил идею о покупке Гренландии и даже намекнул на возможность применения силы", - напоминают журналисты.

Трамп инфографика
/ Инфографика: Главред

Однако на сегодня Копенгаген решил проявить осторожность, поэтому премьер-министр Метте Фредериксен предложила обсудить усиление сотрудничества в Гренландии, а датское министерство обороны заявило о планах нарастить военное присутствие на острове, добавили авторы материала.

Предложение Трампа о покупке Гренландии - последние новости по теме

Ранее Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии. Трамп заявлял, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем.

Как сообщал Главред,Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии для расширения влияния страны и создания исторического наследия. По словам анонимного источника Reuters, Трамп не планирует использовать военную силу, а вместо этого намерен применить дипломатическое или экономическое давление.

Напомним, пресс-секретарь Трампа Анна Келли заявила, что риторика Дональда Трампа относительно Канады, Гренландии и Панамы является частью более широкой стратегии, направленной на усиление позиций США на международной арене.

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Гренландия - что о ней известно

Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти.

Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно.

Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой.

США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией.

Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию.

Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США.

Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии.

За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

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