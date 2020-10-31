УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трамп накинулся на американских врачей из-за COVID-19

31 октября 2020, 21:59

30 октября в США был зафиксирован самый высокий показатель ежедневной заболеваемости за весь период пандемии.

Трамп, коронавирус
Трамп высказался о коронавирусе / Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп высказался о том, что медики якобы умышленно завышают статистику по коронавирусу, чтобы заработать больше денег.

"Наши врачи - очень умные люди. Итак, что они делают. Говорят: извините, но все умирают от COVID ... А это около $2 тысяч надбавки, поэтому они имеют больше денег", - сказал президент США, сообщает CNN в субботу, 31 октября.

Издание пишет, что 30 октября в США был зафиксирован самый высокий показатель ежедневной заболеваемости за весь период пандемии, а в 17-ти штатах зарегистрировано рекордное количество госпитализаций. Это стало третьим суточным антирекордом за трое суток.

новости США Дональд Трамп коронавирус коронавирус карта Трамп коронавирус коронавирус Трамп
Сейчас вы просматриваете новость «Трамп накинулся на американских врачей из-за COVID-19». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:07
В МИД назвали сроки запуска открытого неба с Евросоюзом
21:59
Трамп накинулся на американских врачей из-за COVID-19
21:38
Гороскоп на 1 ноября для всех: любовный переворот и приход денег Видео
21:30
Ученые обнаружили новый вид мутировавшего коронавируса
21:26
Врач сравнила коронавирусную ситуацию в Украине с войной Видео
Реклама
21:18
Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом Видео
21:08
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
20:59
Комаровский ошарашил причиной ложных ПЦР-тестов Видео
20:43
Умерла известная советская актриса из фильма А зори здесь тихие
20:27
Венецианская комиссия раскритиковала увольнения судей КСУ Видео
20:08
Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета Видео
19:59
Астролог предупредил, на кого навалятся несчастья: что точно нельзя делать
19:56
В Слуге народа отреагировали на решение Зеленского по судьям КСУ
19:36
Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник Фото
19:31
Погода в Украине 2 ноября 2020: синоптики назвали области-счастливчики Видео
19:26
Коронавирус в Украине: выяснилось, чем опасна отмена вакцинации
19:24
Что нельзя делать после коронавируса: советы врача Видео
19:03
В Житомирской области вспыхнул гостинно-ресторанный комплекс
18:30
В МИД заявили об отсутствии гарантий в Будапештском меморандуме
18:27
В МИД Украины озвучили планы на фоне конституционного кризиса
Реклама
18:04
Смертельное ДТП в центре Киева: подозреваемый рассказал, что помнит
17:38
"Я увел у вас жену": Уткин странно ответил Гордону о Крыме Видео
16:40
В Минске проходит марш людей с инвалидностью: начались задержания Фото Видео
16:17
Беларусь "прикрывает" границу: кого могут не впустить и почему
16:12
Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда Видео
16:02
В ноябре одному знаку Зодиака грозит страшное падение – астролог
15:33
Умер Шон Коннери - биография, фильмография и личная жизнь легендарного "Агента 007"
15:03
Смертельное ДТП на Майдане: водителю избрана мера пресечения Видео
14:46
Арестович назвал две главные проблемы президента Зеленского
14:42
Хэллоуин 2020 – что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления Видео
14:40
Умер легендарный актер Шон Коннери
14:26
Виновника смертельного ДТП на Майдане Независимости завезли в суд на каталке Видео
14:16
В России покончил с собой "шишка" из МВД: раскрыта суть предсмертной записки
14:11
Какой будет погода в Украине в первый день ноября: синоптик дала прогноз Видео
13:40
Когда Украине грозит жесткий карантин: иммунолог назвал сроки Видео
13:26
21-летний тунисец обезглавил женщину в Ницце: схватили подельников террориста Видео
13:24
Коронавирус в Украине: врач рассказал, какого "армагеддона" ждать" Видео
12:35
"Измены и надувательства": астролог указал на главного лузера ноября
12:30
Мировой антирекорд: в США зафиксировали 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 Видео
12:26
Разрушительное землетрясение в Турции и Греции: возросло число раненых и погибших Видео
Реклама
11:42
Копы начнут штрафовать украинцев без масок: в Минздраве раскрыли детали Видео
11:41
Отравленные Новичком Скрипали тайно распродали имущество в России Видео
11:25
Врач оценила эффективность карантина в Украине и спрогнозировала, будет ли локдаун Видео
11:04
В России в поликлинике произошел мощный взрыв, есть жертвы Видео
10:50
Москва назвала условие предоставления помощи Еревану в конфликте с Баку Видео
10:36
Первые результаты местных выборов: ЦИК обнародовала список избранных мэров
10:22
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
10:21
Освенцим в каждый дом: элиты используют COVID-19 для строительства мирового концлагеря мнение
10:05
Украинцев предупредили о резком скачке цен на продукты: что подорожает
09:41
В США приостановили испытание препарата от COVID-19, которым вылечили Трампа Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять