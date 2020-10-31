Трамп накинулся на американских врачей из-за COVID-19

30 октября в США был зафиксирован самый высокий показатель ежедневной заболеваемости за весь период пандемии.
Лидер американцев Дональд Трамп высказался о том, что медики якобы умышленно завышают статистику по коронавирусу, чтобы заработать больше денег.
"Наши врачи - очень умные люди. Итак, что они делают. Говорят: извините, но все умирают от COVID ... А это около $2 тысяч надбавки, поэтому они имеют больше денег", - сказал президент США, сообщает CNN в субботу, 31 октября.
Издание пишет, что 30 октября в США был зафиксирован самый высокий показатель ежедневной заболеваемости за весь период пандемии, а в 17-ти штатах зарегистрировано рекордное количество госпитализаций. Это стало третьим суточным антирекордом за трое суток.
- Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc приостановила клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами.
- Компания притормозила тестирование экспериментального препарата из антител против COVID-19 на тяжелобольных пациентах из соображений безопасности.
- Ранее клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами приостановила фирма Eli Lilly.
- Американские ученые опровергли мнение о том, что иммунитет к коронавирусу быстро исчезает. Они утверждают, что более 90% людей с легким или средним заболеванием вырабатывают ответные антитела, достаточно сильные, чтобы нейтрализовать вирус, причем ответ сохраняется в течение многих месяцев.
Автор: Екатерина Трохимчук