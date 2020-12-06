Трамп похвастался наличием у США мощнейшего оружия

У США есть гиперзвуковые и гидрозвуковые ракеты, заявил глава Белого дома.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил о наличии у США самых современных вооружений, в частности, гиперзвуковых и гидрозвуковых.
Как сообщает телеканал C-Span, об этом Трамп рассказал в выступлении перед своими сторонниками в Джорджии. При этом никаких дополнительных пояснений в этой связи американский лидер не дал.
"Сейчас у нас самые великие, самые современные вооруженные силы за всю историю страны. Совершенно новые истребители, совершенно новые бомбардировщики, совершенно новые ракеты, гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые. Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные", – сказал Трамп.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
Автор: Адриана Бубновская