Трамп похвастался наличием у США мощнейшего оружия

Трамп похвастался наличием у США мощного оружия / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил о наличии у США самых современных вооружений, в частности, гиперзвуковых и гидрозвуковых.

Как сообщает телеканал C-Span, об этом Трамп рассказал в выступлении перед своими сторонниками в Джорджии. При этом никаких дополнительных пояснений в этой связи американский лидер не дал.

"Сейчас у нас самые великие, самые современные вооруженные силы за всю историю страны. Совершенно новые истребители, совершенно новые бомбардировщики, совершенно новые ракеты, гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые. Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные", – сказал Трамп.

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