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Трамп похвастался наличием у США мощнейшего оружия

6 декабря 2020, 09:10
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У США есть гиперзвуковые и гидрозвуковые ракеты, заявил глава Белого дома.

Трамп
Трамп похвастался наличием у США мощного оружия / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил о наличии у США самых современных вооружений, в частности, гиперзвуковых и гидрозвуковых.

Как сообщает телеканал C-Span, об этом Трамп рассказал в выступлении перед своими сторонниками в Джорджии. При этом никаких дополнительных пояснений в этой связи американский лидер не дал.

"Сейчас у нас самые великие, самые современные вооруженные силы за всю историю страны. Совершенно новые истребители, совершенно новые бомбардировщики, совершенно новые ракеты, гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые. Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные", – сказал Трамп.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

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