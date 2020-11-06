Трамп признает поражение на выборах: эксперт назвал главное условие

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп может признать свое поражение на выборах, заявил политолог-американист Владислав Фарапонов.

Такой сценарий возможен в случае значительного разрыва числа голосов между Трампом и Джо Байденом, подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.

Комментируя намерение Трампа пересчитать голоса в нескольких штатах он обратил внимание на то, что заявлениям президента США относительно неправильного подсчета голосов не хватает доказательств.

"Вопрос, будет ли назначен пересчет в нескольких штатах или только в Джорджии, где Байден сейчас перехватил лидерство. Я думаю, что сам по себе пересчет ничего не изменит. Как считали, так и будут считать", - отметил Фарапонов.

Эксперт также смоделировал ситуацию, при которой Трамп проиграет штат Джорджия, который дает 16 голосов выборщиков.

"Если разница будет 305 голосов коллегии выборщиков у Байдена против 234, если Трамп получит Пенсильванию... Тогда это большой разрыв, 70 голосов коллегии выборщиков - это много. Это зеркальный повтор результата Трампа против Хиллари Клинтон. Тогда у Трампа было 306. В таком случае он, конечно, признает поражение. Надеяться на пересчет в 4 штатах, или на судебные тяжбы в четырех различных штатах очень тяжело", - добавил Фарапонов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

В свою очередь представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил о том, что Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он попробует там остаться после поражения на выбора.