Трамп признает поражение на выборах: эксперт назвал главное условие

Байден перехватил лидерство в ключевых штатах, подчеркнул Владислав Фарапонов.
Президент США Дональд Трамп может признать свое поражение на выборах, заявил политолог-американист Владислав Фарапонов.
Такой сценарий возможен в случае значительного разрыва числа голосов между Трампом и Джо Байденом, подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.
Комментируя намерение Трампа пересчитать голоса в нескольких штатах он обратил внимание на то, что заявлениям президента США относительно неправильного подсчета голосов не хватает доказательств.
"Вопрос, будет ли назначен пересчет в нескольких штатах или только в Джорджии, где Байден сейчас перехватил лидерство. Я думаю, что сам по себе пересчет ничего не изменит. Как считали, так и будут считать", - отметил Фарапонов.
Эксперт также смоделировал ситуацию, при которой Трамп проиграет штат Джорджия, который дает 16 голосов выборщиков.
"Если разница будет 305 голосов коллегии выборщиков у Байдена против 234, если Трамп получит Пенсильванию... Тогда это большой разрыв, 70 голосов коллегии выборщиков - это много. Это зеркальный повтор результата Трампа против Хиллари Клинтон. Тогда у Трампа было 306. В таком случае он, конечно, признает поражение. Надеяться на пересчет в 4 штатах, или на судебные тяжбы в четырех различных штатах очень тяжело", - добавил Фарапонов.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей. Об этом заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
В свою очередь представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил о том, что Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он попробует там остаться после поражения на выбора.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.