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Трамп в беседе с Путиным позвал Россию на саммит G7

1 июня 2020, 20:27

Президенты США и РФ провели телефонный разговор, который был посвящен текущим событиям

Трамп, Путин
Трамп, Путин / Reuters

Американский президент Дональд Трамп провел телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным озвучил собственную идею о проведении саммита "Большой семерки" (G7), на которую планировал пригласить еще несколько государств ‒ Россию, Австралию, Индию, Республику Корею.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля. "Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея", ‒ говорится в тексте.

Путин также поздравил президента США с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который доставил группу американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Напомним, ранее Дональд Трамп крайне резко отреагировал на материал телеканала CNN, журналисты которого выпустили сюжет о причастности России к массовым беспорядкам в Штатах. Руководитель Белого дома назвал представителей этого канала "больными лузерами".

Дональд Трамп новости США саммит Владимир Путин
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