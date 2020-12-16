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Трамп пытается назначить спецпрокурора по делу Хантера Байдена - СМИ

16 декабря 2020, 08:33

Трамп убежден, что расследование в отношении Хантера Байдена нанесет вред его отцу.

Дональд Трамп
Дональд Трамп пытается навредить Байдену / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность сменить исполняющего обязанности руководителя Министерства юстиции США, если он не согласится назначить спецпрокурора для проведения разбирательства по делу Хантера Байдена - сына избранного президента страны Джозефа Байдена.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации Трампа, президент твердо намерен добиваться назначения спецпрокурора, который проводил бы разбирательство, касающееся налоговых отчислений Хантера Байдена.

"Трамп, разозленный тем, что уходящий генеральный прокурор Уильям Барр публично не объявил о продолжающемся двухлетнем расследовании дела Хантера Байдена, проконсультировался по этому поводу с главой администрации Белого дома Марком Медоузом, советником Белого дома Пэтом Чиполлоне и внешними союзниками", - сообщили источники агентству.

Также в агентстве отметили, что помимо назначения специального прокурора для расследования дела Байдена-младшего, Трамп заинтересован в том, чтобы назначить еще одного специального советника для расследования фальсификации выборов.

Трамп объявил, что Уильям Барр уйдет со своей должности 23 декабря на фоне сохраняющейся напряженности между президентом и генеральным прокурором из-за расследования Хантера Байдена.

"Трамп был зол несколько дней после того, как узнал, что Барр знал о налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена до выборов, но не раскрыл его", - отметили в агентстве.

Также источники агентства сообщили, что Трамп убежден, что расследование нанесет вред Байдену.

"Полагая, что расследование специального советника может нанести вред администрации Байдена еще до того, как оно начнется, помощники Трампа призвали президента настаивать на расследовании", - уточнили в агентстве.

Уильям Барр в понедельник вечером объявил, что он уйдет в отставку на следующей неделе, раскрыв свои планы примерно через неделю после того, как Хантер Байден публично объявил, что в отношении него ведется расследование, связанное с его финансами.

Джеффри Розен, заместитель генерального прокурора, вступит в высшую должность в Министерстве юстиции в качестве исполняющего обязанности.

Расследование против сына Байдена – о чем сообщалось ранее:

  • Данное расследование было начато еще в 2018 году - за год до того, как отец Хантера - Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных сделках и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане.
  • 10 декабря стало известно, что Министерство юстиции США заинтересовалось бизнесом Хантера Байдена в Китае. Предметом расследования стали возможные налоговые преступления сына избранного президента США Джо Байдена.
  • Хантер Байден в 2014 -2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.
  • Эту компанию связывают с экс-министром правительства Азарова Николаем Злочевским.
  • Команда президента Дональда Трампа неоднократно пыталась доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине, пользуясь должностью вице-президента США.
  • Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей - объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.
  • Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работу в фирме Burisma.
  • В октябре американская газета New York Post опубликовала компрометирующие Хантера Байдена материалы. Они были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской.

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