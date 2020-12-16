Трамп пытается назначить спецпрокурора по делу Хантера Байдена - СМИ

Дональд Трамп пытается навредить Байдену / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность сменить исполняющего обязанности руководителя Министерства юстиции США, если он не согласится назначить спецпрокурора для проведения разбирательства по делу Хантера Байдена - сына избранного президента страны Джозефа Байдена.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации Трампа, президент твердо намерен добиваться назначения спецпрокурора, который проводил бы разбирательство, касающееся налоговых отчислений Хантера Байдена.

"Трамп, разозленный тем, что уходящий генеральный прокурор Уильям Барр публично не объявил о продолжающемся двухлетнем расследовании дела Хантера Байдена, проконсультировался по этому поводу с главой администрации Белого дома Марком Медоузом, советником Белого дома Пэтом Чиполлоне и внешними союзниками", - сообщили источники агентству.

Также в агентстве отметили, что помимо назначения специального прокурора для расследования дела Байдена-младшего, Трамп заинтересован в том, чтобы назначить еще одного специального советника для расследования фальсификации выборов.

Трамп объявил, что Уильям Барр уйдет со своей должности 23 декабря на фоне сохраняющейся напряженности между президентом и генеральным прокурором из-за расследования Хантера Байдена.

"Трамп был зол несколько дней после того, как узнал, что Барр знал о налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена до выборов, но не раскрыл его", - отметили в агентстве.

Также источники агентства сообщили, что Трамп убежден, что расследование нанесет вред Байдену.

"Полагая, что расследование специального советника может нанести вред администрации Байдена еще до того, как оно начнется, помощники Трампа призвали президента настаивать на расследовании", - уточнили в агентстве.

Уильям Барр в понедельник вечером объявил, что он уйдет в отставку на следующей неделе, раскрыв свои планы примерно через неделю после того, как Хантер Байден публично объявил, что в отношении него ведется расследование, связанное с его финансами.

Джеффри Розен, заместитель генерального прокурора, вступит в высшую должность в Министерстве юстиции в качестве исполняющего обязанности.

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