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Трамп "унизил" Макрона в Белом доме: что произошло

Анна Ярославская
25 февраля 2025, 12:12
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Вряд ли приём, который Трамп устроил Макрону, совпал с его представлениями о статусе Франции на мировой арене.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон встретились в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В понедельник, 24 февраля, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон встретились в Белом доме. Там французский лидер принял участие в видеоконференции лидеров G7, посвященной третьей годовщине вторжения в Украину.

Как пишет Daily Express, Макрон подвергся унижениям со стороны Трампа. Во-первых, президент США не поприветствовал своего французского коллегу, Макрон прибыл в Белый дом в Вашингтоне. Президента Франции встречала начальник протокола Моника Кроули.

Неловкость продолжилась и в Овальном кабинете. Трамп усадил французского Макрона на стул у края стола, в то время как сам гордо восседал в центре.

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В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс сидит в небрежной, расслабленной позе, которая контрастирует с положением Макрона.

Как отмечает издание, президент Франции, вероятно, "чувствовал себя неуютно из-за рассадки гостей".

Трамп и Макрон на встрече в Белом доме
Трамп, Джей Ди Вэнс и Макрон на встрече в Белом доме / скриншот

Встреча Трампа и Макрона - последние новости

Как сообщал Главред, между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном существуют разногласия в подходе к завершению войны в Украине, пишет Reuters.

В частности, на переговорах Трамп и Макрон показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.

После пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Макрон заявил, что перемирию в Украине будут способствовать отдельные переговоры между США и Россией и между Вашингтоном и Киевом.

Макрон также заявил, что сейчас есть веская причина для возобновления контактов и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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