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Трампу выдвинули очередное обвинение из-за штурма Капитолия

16 февраля 2021, 22:37
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Иск подал демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей.

Трамп
Трамп выдвинули очередное обвинеие / Фото Reuters

Бывшего президента Америки Дональда Трампа из-за штурма Капитолия обвиняют в нарушении Акта Ку-клукс-клана 1871 года, который запрещает мешать Конгрессу исполнять свои обязанности, сообщает телеканал ABC со ссылкой на иск, поданный в окружной суд Вашингтона.

"Обвиняемые намеревались воспрепятствовать и, в конечном итоге, задержали членов Конгресса, исполнявших свой долг, предписанный Конституцией США - утвердить результаты Коллегии выборщиков, чтобы избрать следующего президента и вице-президента США", - говорится в иске.

Иск подал демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей.

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Кроме Трампа, в числе обвиняемых оказался его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация Гордые парни. Согласно иску, они "играли руководящую роль" во время беспорядков в Капитолии 6 января, а также "предоставили помощь военного типа, достаточную, чтобы побороть любое сопротивление со стороны полиции Капитолия".

Импичмент Дональду Трампу - о чем ране писал Главред:

  • 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Против объявления импичмента проголосовали минимум 34 сенатора из 100.
  • Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.
  • Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупкая", и каждый американец обязан защищать правду.

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