"Трехпроцентный таракан": как в Беларуси зреет Майдан и конец эпохи Лукашенко

Протестные настроения захватили Беларусь / Радио Свобода

Александр Лукашенко безраздельно правит Беларусью уже 26 лет. Он занимает свой пост с июля 1994 года, последовательно выигрывая (или "выигрывая", зависит от точки зрения) каждую избирательную гонку с показателем не менее 75% голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные должности. Электоральное поле до последнего времени было зачищено до уровня почти стерильного, а его политические оппоненты выдавливаются из страны, как Зенон Позняк, или садятся в тюрьму, как Николай Статкевич, или пропадают без вести, как Виктор Гончар и Юрий Захаренко.

Очередные выборы пройдут только 9 августа, но кандидаты сталкиваются с большими трудностями при проведении своей кампании уже сейчас. С еще большими проблемами сталкиваются их сторонники. И, тем не менее, общее настроение масс беспрецедентно революционное – несмотря на пропаганду, аресты, угрозы и противоправные действия против кандидатов и членов инициативных групп, общественный консенсус сводится к мысли, что "так дальше жить нельзя", а в интернете люди говорят о готовности активно участвовать в революции.

Три богатыря

Среди большого количества "технических кандидатов", чья задача – откусывать голоса от оппозиционного пирога, выделяются трое:

Виктор Бабарико , бывший председатель правления Белгазпромбанка, о котором отзываются как о сильном экономисте. Формально считается человеком, желающим наладить отношения с Москвой, на практике – белорусоцентричный политик, среди предложений которого звучал даже выход из ОДКБ. Стоит отметить, что среди кандидатов в этот раз нет ни ярко выраженных западнистов, ни однозначных русистов.

Валерий Цепкало , предприниматель, создатель Парка высоких технологий. Экс-посол РБ в США, бывший замминистра иностранных дел. Как к визионеру белорусской IT-сцены к нему относятся с уважением, но в политическое будущее не слишком верят.

Сергей Тихановский , "белорусский Навальный", бизнесмен, ютуб-блогер, местный Робин Гуд. Внятной политической и экономической программы у него нет, его повестка наименее содержательная, зато она протестная, конкретная и звучит как "No pasaran! Стоп Таракан!". Тихановский не сможет участвовать в выборах, но, возможно, к ним будет допущена его супруга Светлана Тихановская .

Блогер Сергей Тихановский, который пошел на выборы, потому что "более 130 тысяч подписчиков, которые не верят ни одному кандидату, попросили​ участвовать в кампании". Не самый опытный политик, но если народ готов отдавать даже ютуб-блогеру, значит он убежден, что хуже Лукашенко быть уже не может / кадр из видео

Почему Лукашенко - таракан

"Тараканом" в оппозиционной среде именуют белорусского нацлидера, и это не единственное его прозвище (ещё "дед", "Саша - три процента" и "пересидент"), но самое популярное. У этого мема своя предыстория: влогер Тихановский стал чрезвычайно популярен тем, что ездил по стране и спрашивал на камеру простых людей, как им живется и что они думают по поводу властей. Народные откровения чаще всего были резкими и резонировали с аудиторией канала и общим настроением в обществе. Оскорбительное же прозвище родилось в одном из таких комментариев. Жительница города Глубокое сравнила президента с персонажем сказки Корнея Чуковского "Тараканище" - кажется страшным, но на деле собой ничего не представляет и его можно раздавить. Аналогия успешно проросла на протестной почве - сейчас редкий митинг проходит без лозунга "Стоп таракан", принесенных домашних тапок и веников, которыми "таракана" пора "прихлопнуть".

Вообще, массовые митинги и пикеты – отличительная черта политического сезона этого года. Никогда прежде в стране не наблюдалось такой сплоченности и массовости граждан, выходящих на улицы с конкретными претензиями к власти. Люди пользуются несколькими лазейками: в РБ во время сбора подписей разрешены массовые собрания, а, кроме того, в отличие от Украины и России, там власти не вводили карантин, и требовать от скопления людей соблюдать режим изоляции невозможно. Протестный электорат этим пользуется, собираясь массово и организовано.

Обычно робким в политическом смысле белорусам всё надоело настолько, что у них пропал страх даже перед всесильным КГБ и задержаниями одно безумнее другого. Об этом они сами охотно высказываются на камеры негосударственных медиа в духе "пусть садят, пусть убивают, лишь бы Лукашенко ушел, не я, так мои дети и внуки будут жить достойно".

Белорусское сетевое творчество сейчас выглядит так

"Робин Гуд" против "пересидента"

После того, как получивший гигантскую популярность Тихановский объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента, его на 15 суток арестовала полиция, и, пока он находился в заключении, срок подачи документов в ЦИК истек. Их пришлось подавать его жене, которая и стала кандидатом. Действия властей только добавили блогеру популярности: 24 мая Тихановский в центре Минска проводил сбор подписей за выдвижение супруги – и очередь желающих свой автограф поставить растянулась на полтора километра. Когда это повторилось в других городах, стало очевидно, что в стране появилась новая большая политическая фигура.

Небольшое отступление: для регистрации кандидатам нужно собрать 100 тысяч подписей в течение 30 дней. Это очень много для страны с населением в 9,5 млн и на этом в разные годы споткнулось множество претендентов. По факту же условия еще тяжелей: около недели из отведенного срока уходит на юридическую утруску, а голосов собрать желательно больше на 10-15% - примерно столько бракует местный ЦИК при пересчете. Так вот, сложности с голосами впервые испытывали не лидеры оппозиции, а сам Александр Григорьевич. В отличие от конкурентов, к его палаткам почти никто не подходил. Выход из положения был найден в виде админресурса: чиновникам и госслужащим спустили "подписную" разнарядку и машина завертелась. Разнарядка в Республике - вообще самый ходовой вид взаимодействия между властью и населением, касается он выборов, праздников, посевных, участия в парадах или посещения хоккея.

Так обеспечивал сбор подписей за свое выдвижение Лукашенко. Весь компромат моментально оказался в интернете и любви к Александру Григорьевичу не добавил.

А 29 мая в Гродно произошел инцидент, от которого неуютно стало даже тем, кто поддерживал самого Лукашенко. Во время встречи со сторонниками к Тихановскому прицепились две скандальные женщины с вопросами, почему тот собирает подписи во время эпидемии и почему рядом нет его жены-кандидата. Блогер почувствовал, что разыгрывается провокация, во всеуслышание заявил об этом и попытался избавиться от общества навязчивых собеседниц, зашагав прочь. Ему почти удалось уйти, но женщины пожаловались рядом стоящим правоохранителям на необщительность (!) Тихановского: "Я задала вопрос кандидату, а он убегает, а же я хочу получить ответ".

Милиционеры, пытаясь принудить Тихановского к беседе, взяли его под руки, возмущенная толпа попыталась молодого политика отбить. В ходе толкотни один из стражей закона распластался на земле, а следом объявился ОМОН, задержавший семь человек, включая самого Тихановского - его обвинили в нападении на сотрудников милиции и завели уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы до 6 лет. Сейчас блогер, по сути, политзаключенный, а его сторонники опасаются, что угроза тюрьмой будет использована для шантажа ставшей кандидатом его жены Светланы.

То, что это постановка, стало ясно, когда время задержания блогера сравнили с временем выступления Лукашенко – во время визита на МТЗ Батька в деталях пересказал весь сценарий в Гродно за несколько часов часа до происшествия. "Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил, когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все - по 10-12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка [милиционера] навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок", - возмущался глава республики.

Женщину с митинга позже опознали "как приятную девушку пышных форм" с тарифом 120 долларов за два часа - её профиль нашли не только в социальных сетях, но и в чате с названием "Развратная Беларусь"

Война с "майданутыми"

Сам Лукашенко, видя сгущающиеся тучи, посильно стращает граждан тем, что силовые органы церемониться с ними не будут и "майданутые" не пройдут. По его словам, "зеленских и пашинянов" в стране нет и допустить их появления нельзя - в противном случае они продадут за копейку все созданное народом и властью.

"Еще раз подчеркиваю, "майданутым" это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране", - предупредил белорусский лидер.

Параллельно с задержаниями участников мирных акций Лукашенко призвал силовиков не допустить, чтобы "разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами" / Антон Мотолько, udf.by

Хотя государственные медиа рассказывают гражданам об их иммунитете к революциям, у самого Лукашенко, кажется, такой убежденности нет: за несколько месяцев до выборов он распускает правительство, вызывает к себе главу КГБ Вакульчика, на котором предупреждает о вражеских сценариях разделения Беларуси, оскорбительно высказывается о конкурентах и обвиняет Кремль в подготовке "вооруженных боевиков" для свержения законной власти.

Борьба с инакомыслием доходит до абсурда: по неофициальной информации, всем вещателям запретили транслировать ставшую символом перестройки песню Scorpions "Wind of Change" ("Ветер перемен"), композицию Олега Газманова "Свежий ветер" и саундтрек украинского Майдана "Воины света" группы Ляпис Трубецкой. А еще запрещают интернет-опросы.

Запрет интернет-опросов

Белорусским СМИ запретили проводить онлайн-опросы о рейтинге Лукашенко и доверии к президенту, правительству, оппозиционным кандидатам. Результаты официальных соцопросов не публикуются в открытом доступе, и местные медиа решили сами узнавать настроения в обществе. Очевидно, такие опросы имеют мало общего с настоящей социологической выборкой, и на них не обращали внимания - до тех пор, пока сетевое волеизъявление не начало фиксировать катастрофически низкие рейтинги гаранта.

По белорусским законам право на опросы имеют только "лицензированные" службы. Всем остальным с 2012 года приходится довольствоваться статьей КОАП 9.28, в которой запрещается "проведение исследований и публикация результатов опросов общественного мнения, касающихся общественно-политической ситуации в стране, всенародных референдумов, президентских выборов, членов Палаты представителей, членов Совета Республики, без получения аккредитации".

Поведение президента у белорусов уже давно воспринимают как праздник, на утро после которого очень стыдно, а его цитаты растаскивают на мемы. Последним стало заявление Лукашенко о дикой безработице в богатых странах Запада. "Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись", - заявил белорусский лидер. Сеть отреагировала моментально.

Запрет состоялся после того, как в голосовании на сайте Наша Нива победил Виктор Барбарик (50%), а действующему президенту отдали свои голоса всего 3%. На самом деле опросы проводились на многих интернет-площадках, цифры немного разнились, но низкий рейтинг Лукашенко был неизменным везде. В итоге все подобные голосования были приравнены к опросам о политической ситуации – и запрещены.

Несмотря на запрет, в Сети все равно находят способы прояснить социологию. Прямо как во время украинских выборов.

Экспертное заключение выдал Институт социологии НАН Беларуси, суть его свелась к тому, что данные таких онлайн-опросов тиражируются в местных и зарубежных СМИ, на эти данные опираются кандидаты в президенты и лидеры общественного мнения и, таким образом, изначально некорректная, эта социология "верифицируется в сознании людей". Теперь нарушителям грозит штраф до 2700 рублей (30 тыс. гривен), в случае повторного нарушения – до 5400 (60 тыс. гривен), а закон распространяется не только на новостные сайты, но и мессенджеры.

"Кто угодно кроме Лукашенко"

Несмотря на обыски у кандидатов и их родственников, давление органов на работников социальной сферы (в Сеть массово выкладывают видео с угрозами "или за Лукашенко, или прощайся с работой"), повальные аресты митингующих и похищения критиков власти, белорусы настроены решительно. Протестующие координируют свои действия, собираются на мирные пикеты и отзывают свои подписи в поддержку Лукашенко.

Женщина из Могилёва подписалась за Лукашенко, опасаясь, что её могут выселить из жилища раньше положенного срока. В письме комиссии по выборам она мотивирует отзыв подписи тем, что "вся семья хочет жить в цивилизованной стране, в которой власть не имеет права угнетать свой народ". В похожем положении оказался другой житель Могилёва: он просит отозвать свою подпись и заканчивает письмо словами "Я хочу жить достойно! За Беларусь!" / mspring.online

В клубок протестных настроений сплелись и простая психологическая усталость от бессменного лидера, и отсутствие реформ, и эпидемия, которую Беларусь пережила со скандалами и без карантина, и парад на 9 мая вместо карантина, и ухудшающаяся экономическая ситуация (после того, как Москва подкрутила вентиль с преференциями и скидками). Возмущение властями вызвала и череда скандалов - от строительства в Бресте аккумуляторного завода, по которому утвердили экологическую экспертизу, закрыв глаза на не устранённые нарушения, до продажи госземли арабским шейхам.

Люди не сомневаются в том, что власти пойдут на фальсификации и репрессии, но готовы выходить на улицы добиваться справедливости. Более того, протест постепенно радикализируется, и, как признались в МВД, в последнее время стали поступать угрозы председателям избирательных комиссий, которые ранее проводили выборы в парламент, и их семьям.

Опрос в одном из телеграм-каналов. Таких опросов много, и большинство из них показывают, что люди ждут перемен.

Белорусский лидер оказался в положении, когда любая его инициатива будет воспринята в штыки и пойдет во вред: отказ в регистрации популярным кандидатам приведет к нелегитимности выборов в глазах общества, массовые аресты – к отпору и сплочению (с омоновцами еще не бьются, но их автозаки уже блокируют). Обращаться за поддержкой извне не к кому, а собственный госаппарат работает со все большими перебоями. Всё идет к тому, что после 9 августа руководителю последней советской республики придется выбирать между добровольным уходом и войной с собственным народом.

P.S. Пока писался этот материал, во время проходившего ночью обыска у Сергея Тихановского нашли $900.000. Первая бригада оперов не смогла ничего обнаружить, поэтому ей на помощь выслали сначала вторую группу, а затем и третью. Она приехала сразу со своими понятыми и проводила поиски без присутствия самого Тихановского и его жены. В дом не пустили никого, включая мать блогера.

30 мая 2020 года в Лиде проходил пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, жены популярного блогера Сергея Тихановского. Вот что сказала о последних событиях местная бабушка: