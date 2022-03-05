Третий раунд переговоров России и Украины состоится в эти выходные — правительство ФРГ

Олаф Шольц поговорил по телефону с Путиным / Фото Reuters

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией запланирован на выходные 5 или 6 марта. Об этом в ходе телефонного разговора в пятницу заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу президент России Владимир Путин.

Отмечается, что Путин и Шольц обменялись "разными точками зрения" по поводу войны России против Украины. Немецкий канцлер призвал руководство РФ немедленно прекратить все боевые действия и предоставить гуманитарный доступ в районы, где ведутся бои.

"Президент Путин сообщил канцлеру, что Россия и Украина запланировали в эти выходные третий раунд переговоров. Путин и Шольц договорились о дальнейших переговорах в ближайшее время", - заявили в немецком правительстве.

Ранее в Офисе президента также сказали, что третий раунд переговоров Украины и РФ может состояться 5 или 6 марта.

Переговоры Украины и России

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

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3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Члены украинской делегации в переговорах с Россией Михаил Подоляк и Давид Арахамия заявили, что переговоры между Украиной и Россией будут идти тяжело.

По их словам, украинская сторона не пойдет на уступки, которые могут принизить борьбу за свободу

"Позиция России жесткая, но и позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти", - сказал он.

Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока что не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Подоляк добавил, что Украина и РФ в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

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