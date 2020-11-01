Тунисец отрезал голову женщине в Ницце: задержаны еще два сообщника террориста

В деле о теракте в Ницце задержали шесть человек / Reuters

Следователи во Франции задержали пятого и шестого человека в рамках расследования теракта в церкви в Ницце, в результате которого погибли две женщины и мужчина.

Речь идет о двух мужчинах в возрасте 25 и 63 лет. Они находились в доме задержанного тунисца, которого подозревают убийстве в католической церкви Ниццы трех человек, сообщил в воскресенье, 1 ноября, телеканал BFMTV.

Еще трое подозреваемых в настоящее время находятся под стражей. Это мужчина 47 лет, задержанный в четверг после того, как был замечен на кадрах камеры видеонаблюдения вместе с террористом, и 35-летний подозреваемый, задержанный в пятницу в Ницце вместе со своим двоюродным братом 33 лет.

Всего, отмечает канал, в воскресенье под стражей по делу о теракте в Ницце 29 октября находятся шесть человек.

Теракт в Ницце – о чем сообщалось ранее: