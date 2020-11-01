Тунисец отрезал голову женщине в Ницце: задержаны еще два сообщника террориста

Всего под стражей по делу о теракте в Ницце 29 октября находятся шесть человек.
Следователи во Франции задержали пятого и шестого человека в рамках расследования теракта в церкви в Ницце, в результате которого погибли две женщины и мужчина.
Речь идет о двух мужчинах в возрасте 25 и 63 лет. Они находились в доме задержанного тунисца, которого подозревают убийстве в католической церкви Ниццы трех человек, сообщил в воскресенье, 1 ноября, телеканал BFMTV.
Еще трое подозреваемых в настоящее время находятся под стражей. Это мужчина 47 лет, задержанный в четверг после того, как был замечен на кадрах камеры видеонаблюдения вместе с террористом, и 35-летний подозреваемый, задержанный в пятницу в Ницце вместе со своим двоюродным братом 33 лет.
Всего, отмечает канал, в воскресенье под стражей по делу о теракте в Ницце 29 октября находятся шесть человек.
Теракт в Ницце – о чем сообщалось ранее:
- 29 октября на популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих возле местной церкви-базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека и еще несколько получили ранения. Также стало известно, что нападавший обезглавил женщину. Жертвами стали 55-летний Винсент Локес, священник прихода, и две женщины 44 и 70 лет.
- Нападавший получил огнестрельное ранение при задержании. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он – тунисец 1999 года рождения.
- Исполнитель теракта нелегально прибыл во Францию 9 октября из Италии через Лампедузу, это сообщил прокурор антитеррористического ведомства Франции Жан-Франсуа Рикар.