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Турция ужесточает карантин: что нужно знать украинскому туристу

3 сентября 2021, 16:49
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Новые правила начинают действовать уже через несколько дней.

Аэропорт, карантин
Изменения правил касаются посещения общественных мест / УНИАН

В Турции вводят новые карантинные ограничения, согласно которым не вакцинированные граждане страны смогут посетить кафе, университет или кино только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Изменения вступят в силу с 6 сентября.

"На территории Турции вступают в действие новые требования для граждан Турции относительно предъявления результатов ПЦР-теста при посещении общественных мест, пользования общественным транспортом и тому подобное", — сообщили на Facebook-страничке Офиса по вопросам культуры и информации при посольстве Турции в Киеве.

В ведомстве подчеркнули, что действие этих ограничений не распространяется на иностранных граждан.

Поездка в Турцию при себе украинцу нужно иметь один из следующих документов:

документ о вакцинации от COVID-19, сделанной не ранее чем за 14 дней до приезда;

документ, который подтверждает, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

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отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сделан не позднее чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.

Кроме того, для въезда в Турцию требуется за 72 часа до прибытия в страну заполнить электронную форму на сайте Министерства здравоохранения Турции. Обязательным также является наличие страхового полиса на COVID-19.

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Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 2 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2477 жителей страны. В том числе заболели 179 детей и 36 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 787 человек; летальных случаев - 44; выздоровели 889 человек.

Автор: Сергей Кущ
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