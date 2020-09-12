Турцию накрыла мощная пылевая буря, города погружены в полумрак

В Турции бушует песчаная буря

Турецкую провинцию накрыл сильнейший ураган и пылевая буря, которые может затопить западную и северную часть региона.

Об этом информирует Главное управление метеорологии Турции в субботу, 12 сентября.

По данным экспертов, ураган длился не менее двух часов и прогноз неутешителен.

"Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к наводнениям, граду и сильному ветру", - говорится в заявлении ведомства.

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Перед этим в 80 километрах от столицы Турции пронеслась песчаная буря, в результате чего прилегающий город был погружен в полумрак. Пользователи сети поделились кадрами этого природного явления.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии Главреду Вера Балабух (заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины) рассказала, несет ли пылевая буря над Киевом в себе угрозу распространения радиации.