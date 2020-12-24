У Путина допустили проблемы из-за "смертельного удара" США по Северному потоку-2

Россия и Европа заинтересованы в завершении строительства Северного потока-2, утверждает Дмитрий Песков.
Новые санкции США против российского энергетического проекта Северный поток-2 могут усложнить процесс строительства газопровода. Однако Москва и европейские государства стремятся к тому, чтобы проект был окончательно реализован.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя введение Вашингтоном новых ограничительных мер в отношении газопровода Северный поток-2, сообщает информагентство РИА Новости.
В ответ на вопрос о том, смогут ли новые санкции США остановить реализацию СП-2, он заявил, что такие меры усложнят процесс завершения строительства путепровода.
"Конечно же, эти рестрикции направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это способно осложнить", - сказал Песков, добавив, что Россия и Европа по-прежнему заинтересованы в том, чтобы проект был завершен.Читайте такжеСтало известно о новом ударе США по Северному потоку-2
Спикер Кремля отметил, что Москва пока не дает оценку тому, смогут ли новые американские санкции остановить строительство Северного потока-2.
"У нас есть свои задачи, мы их решаем", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Напомним, немецкое информагентство Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников в США сообщило, что администрация президента Дональда Трампа напоследок приготовила санкции, которые могут нанести "смертельный удар" по перспективам завершения реализации Северного потока-2.
Северный поток-2 новости
- Компания Nord Stream AG возобновила процесс строительства российского газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Германии 11 декабря. Газопровод стали достраивать спустя год после его остановки, которая была спровоцирована американскими санкциями.
- Конгресс США поддержал законопроект об оборонном бюджете государства на будущий год. В документ включили ограничения против российских газопроводов – Северный поток-2 и Турецкий поток.
- Президент США Дональд Трамп 23 декабря наложил вето на оборонный бюджет, однако Конгресс собирается преодолеть запрет, так как документ набрал две трети голосов в Палате представителей.
- Как сообщает немецкая пресса со ссылкой на Датское морское управление, строительство последнего участка газопровода Северный поток-2, который будут прокладывать в территориальных водах Дании, начнут 15 января 2021 года.