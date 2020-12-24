У Путина допустили проблемы из-за "смертельного удара" США по Северному потоку-2

Новые санкции США нанесут определенный урон строительству Северного потока-2, - Песков / Reuters

Новые санкции США против российского энергетического проекта Северный поток-2 могут усложнить процесс строительства газопровода. Однако Москва и европейские государства стремятся к тому, чтобы проект был окончательно реализован.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя введение Вашингтоном новых ограничительных мер в отношении газопровода Северный поток-2, сообщает информагентство РИА Новости.

В ответ на вопрос о том, смогут ли новые санкции США остановить реализацию СП-2, он заявил, что такие меры усложнят процесс завершения строительства путепровода.

"Конечно же, эти рестрикции направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это способно осложнить", - сказал Песков, добавив, что Россия и Европа по-прежнему заинтересованы в том, чтобы проект был завершен.Читайте такжеСтало известно о новом ударе США по Северному потоку-2

Спикер Кремля отметил, что Москва пока не дает оценку тому, смогут ли новые американские санкции остановить строительство Северного потока-2.

"У нас есть свои задачи, мы их решаем", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, немецкое информагентство Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников в США сообщило, что администрация президента Дональда Трампа напоследок приготовила санкции, которые могут нанести "смертельный удар" по перспективам завершения реализации Северного потока-2.

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