У Путина объяснили заявление о сроках войны против Украины и "целях" Кремля

Война РФ против Украины может завершиться в обозримом будущем - Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, что война России против Украины может завершиться в "обозримом будущем", но не в скором времени. По его словам, так называемая "спецоперация" якобы достигает своих целей. РФ ведет "переговоры" со своими военными о дальнейшем "продвижении операции" и политический диалог с Киевом.

В ходе своего брифинга в пятницу, 8 апреля, журналисты попросили его уточнить свое заявление о сроках завершения войны: что он конкретно имел ввиду – окончание боевых действий в ближайшие дни или в обозримом будущем.Читайте такжеЕще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения

"Речь идет об обозримом будущем", - сказал Песков.

По словам спикера Кремля, он может так утверждать из-за того, что Москва якобы достигает своих целей, ведет "работу" с военными по дальнейшим атакам на территорию Украины и проводит диалог с Киевом.

"Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков признал серьезные потери России в войне против Украины. Однако в Москве не считают, что ситуация стала унижением для РФ. При этом отвод войск с Киевского и Черниговского направлений он назвал, дескать, "жестом доброй воли".

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Война России против Украины

В Министерстве обороны США заявили, что глава РФ Владимир Путин, скорее всего, отказался от планов по оккупации Киева. Он допустил ошибку, поскольку думал, что удастся быстро захватить Украину. Поэтому российские оккупационные войска переместились на восток и юг страны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что эмоциональный фон переговоров Украины и России изменился после того, как стало известно о зверствах россиян в Буче. Украинское общество теперь негативно относится к любым переговорным концепциям, связанным с Россией. Однако Киев вынужден продолжать диалог с Москвой.

В Генеральном штабе ВСУ считают, что Россия может перебрасывать свои военные самолеты в оккупированное Приднестровье. Украинская армия готова останавливать такие попытки. Если россияне через территорию Украины будут отправлять туда свои самолеты, украинское ПВО будет их сбивать.

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