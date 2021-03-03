У Путина сделали заявление в ответ на санкции Запада против России

Санкции США и ЕС - это вмешательство Запада во внутренние дела России, - Песков / УНИАН

Новые санкции США и Евросоюза наносят вред отношениям России и Запада, которые оставляют желать лучшего. Москва будет негативно реагировать на любые ограничительные меры. Ответ РФ на такие действия будет соответствовать национальным интересам государства, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, ограничения Запада против РФ – это вмешательство во внутриполитические процессы российского государства. Такие меры вредят отношениям России с Вашингтоном и Брюсселем, а также не способствуют построению конструктивного диалога.

"Они являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела России… Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, в данном случае - отношениям с Соединенными Штатами Америки и отношениям с Евросоюзом", - считает Песков.

Также он сказал, что санкции в отношении ряда российских чиновников фактически продублировали ограничения, которые и так действуют против них на базе национального законодательства РФ. В частности, они лишены права открывать банковские счета за рубежом и владеть там активами.Читайте такжеВ США опубликовали список россиян, против которых ввели санкции

Спикер Кремля уточнил, что Россия намерена принять ответные меры против Запада, которые будут соответствовать интересам российского государства.

"Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Санкции США и ЕС против России