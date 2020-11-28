Убитый в Иране физик-ядерщик занимался разработкой баллистических ракет

Фахризаде стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков, которые совершаются с 2010 года.
Убитый в результате террористического акта в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде имел отношение к разработке баллистических ракет.
С таким утверждением выступило турецкое государственное агентство Anadolu. По его данным, ученый возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны исламской республики, а также принимал активное участие в разработке баллистических ракет.
В материале отмечается, что Фахризаде стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков, которые совершаются с 2010 года. Согласно версии агентства, во всех атаках "прослеживалась роль Израиля".
Отметим, в пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ISNA, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США.
Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:
- Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.
- В субботу утром президент Ирана Хасан Рухани в заявлении, переданному по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль.
- "Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - сказал Рухани.
- По словам Рухани, Иран отомстит за убийство ученого. "Наши враги знают о храбрости иранского народа, и это преступление не останется без ответа, который будет дан в нужное время" - добавил он.