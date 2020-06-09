"GeorgeFloydChallenge": в Сети массово выкладывают фото с глумом над убийством Джорджа Флойда

У Мережі масово викладають фото з глумом над вбивством Джорджа Флойда / Twitter

В западных сегментах всемирной Сети (в первую очередь в сервисе микроблогов Twitter и мессенджере Snapchat) в ответ на убийство полицейским Дереком Шовинім в Миннеаполисе (США) афроамериканца Джорджа Флойда некоторые пользователи начали массово публиковать глумливые фотографии в рамках "Челлендж Джорджа Флойда". На снимках люди как будто душат коленом своих друзей ‒ как бы пародируя удушение Флойда Шовиным.

Об этом сообщает портал Business Insider.

Такой флешмоб жестко раскритиковали как местные СМИ, так и руководство соцсетей. К примеру, в Facebook и Instagram быстро запретили хэштег #GeorgeFloydChallenge. Однако, он по-прежнему работает в сервисе обмена видео TikTok (даже при том, что многие топовые пользователи критикуют такую тенденцию).

Читайте также"Он убивал моего брата": семья Джоржа Флойда собрала более 11$ млн пожертвований от американцевПозднее стало известно, что коллажи с некоторыми постами из Twitter и других сервисом все же доступны для просмотра в Instagram под другими хэштегами по типу #georgefloydchallengeisdisgusting (в пер с англ. – "Челлендж Джорджа Флойда отвратителен")

В пресс-службе Twitter заявили, что посты "Челленджа Джорджа Флойда" нарушают правила платформы, касающиеся изображений с нанесением себе вреда и оскорбительного поведения.

Далее, полицейские на севере Англии арестовали двух парней (в возрасте 18 и 19 лет) ‒ за то, что приняли участие в челлендже и выложили фото в Facebook и Twitter. Вскоре за аналогичный проступок задержали 26-летнего мужчину в шотландском городе Файф.

Как выяснили журналисты портала Daily Beast, челлендж стартовал после того, как тренер по борьбе из Вашингтона Дейв Холленбек снимок, на котором имитировалось убийство Флойда, на своей странице в Facebook. Он был уволен со своей должности в школьном округе Вефиль на следующий день после публикации.

На следующий день двое мужчин-строителей из штата Миннесота, опубликовали аналогичную фотографию в той же позе. Снимок был подписан так: "Айвен сказал, что он может полностью дышать со всей моей массой на шее". Вскоре обоих мужчин уволили с работы в фирме Shade Tree Construction.

Напомним, ранее, 25 мая 2020 года, в городе Миннеаполис (штат Миннесота), полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – просто наступив ему на шею. После чего местные жители обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем начались протесты по всей стране ‒ с полномасштабными массовыми беспорядками. Власти многих американских городов один за другим начали вводить комендантский час ‒ по причине погромов. Для их подавления в 21 из 50 штатов пришлось вызвать войска Национальной гвардии.