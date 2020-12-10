Удар КСУ по е-декларациям: появилась новая реакция Венецианской комиссии

Решение КСУ должно быть исполнено, утверждает Джанни Букиккио.
Венецианская комиссия осуждает решение КСУ по отмене электронного декларирования в Украине, однако подчеркивает необходимость его выполнения. При этом Верховная Рада должна руководствоваться принципами Конституции и международного права. Систему декларирования украинских государственных служащих нужно сохранить.
Об этом заявил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио в четверг, 10 декабря, в своем аккаунте в микроблоге Twitter, комментируя письмо 14 украинских общественных организаций, которые указали на несправедливость решения Конституционного суда по е-декларациям.
По его словам, в Комиссии разделяют такую точку зрения, при этом решение КСУ нужно исполнить. Причем сделать это следует исходя из Конституции, международных правовых норм и рационального подхода.Читайте такжеУвольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде
"Венецианская комиссия разделяет ваше недоумение и критику решения КСУ, и хотя она напоминает, что решение должно быть исполнено, она призывает парламент Украины интерпретировать его в свете общих принципов Конституции, международных принципов и чистой логики", - считает Букиккио.
Также он добавил, что "решение Конституционного суда вызывает сожаление", подчеркнув необходимость в сохранении электронного декларирования для государственных служащих, в том числе и судей, в Украине.
Конституционный кризис в Украине
- КСУ 27 октября вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение неправдивых сведений в электронные декларации.
- Суд заблокировал работу Национального агентства по предупреждению коррупции и запретил НАПК вести реестр деклараций с выявлением конфликта интересов.
- 4 декабря Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в е-декларациях. Наказание предусматривает общественные работы и ограничение свободы на срок до 2 лет.
- В Евросоюзе подвергли критике решение Рады. В Брюсселе считают, что санкция за ложь в электронных декларациях должна быть более жесткой.
- 9 декабря Венецианская комиссия вынесла вердикт по решению КСУ по е-декларированию. Комиссия постановила, что решение Конституционного суда было принято с нарушениями. Согласно рекомендациям, Раде следует восстановить уголовную ответственность за недостоверное декларирование с включением пункта о возможном лишении свободы.