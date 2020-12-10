Удар КСУ по е-декларациям: появилась новая реакция Венецианской комиссии

Венецианская комиссия считает, что решение КСУ по е-декларациям не имеет четкой аргументации / УНИАН

Венецианская комиссия осуждает решение КСУ по отмене электронного декларирования в Украине, однако подчеркивает необходимость его выполнения. При этом Верховная Рада должна руководствоваться принципами Конституции и международного права. Систему декларирования украинских государственных служащих нужно сохранить.

Об этом заявил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио в четверг, 10 декабря, в своем аккаунте в микроблоге Twitter, комментируя письмо 14 украинских общественных организаций, которые указали на несправедливость решения Конституционного суда по е-декларациям.

По его словам, в Комиссии разделяют такую точку зрения, при этом решение КСУ нужно исполнить. Причем сделать это следует исходя из Конституции, международных правовых норм и рационального подхода.Читайте такжеУвольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде

"Венецианская комиссия разделяет ваше недоумение и критику решения КСУ, и хотя она напоминает, что решение должно быть исполнено, она призывает парламент Украины интерпретировать его в свете общих принципов Конституции, международных принципов и чистой логики", - считает Букиккио.

Также он добавил, что "решение Конституционного суда вызывает сожаление", подчеркнув необходимость в сохранении электронного декларирования для государственных служащих, в том числе и судей, в Украине.

Конституционный кризис в Украине