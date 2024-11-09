Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИ

Главное:
- БПЛА атаковали полигон войск РФ
- На месте взрывов разрушения и следы пожаров
В начале ноября ударные беспилотники атаковали военный полигон армии страны-агрессора РФ в Ростовской области.
В Сети опубликовали кадры, на которых зафиксированы последствия атаки неизвестного ударного беспилотного летательного аппарата по полигону российских оккупационных войск, сообщает профильное издание Defense Express.
Уточняется, что координаты атакованного полигона, а также фото с последствиями удара неизвестного дрона обнародовал Telegram-канал UAF Geolocate.
В сообщении подчеркивается, что атака была совершена еще 3 ноября и произошла ночью. Полигон расположен к востоку от города Новочеркасск, это ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта.
Подробности удара по полигону РФ
На опубликованных фото зафиксированы несколько сожженных палаток в результате атаки. При этом не исключается, что ударные дроны, атаковавшие полигон, могли быть оснащены боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шаров, которая эффективна для уничтожения в том числе и живой силы. По утверждению россиян, людей во время атаки в палатках вроде бы не было.
Что известно о Defense Express
Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Заявляется, что в палатках, которые сжег БПЛА, дислоцируются срочники, там расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии (до 2016 года - 33-я отдельная мотострелковая бригада).
Смотрите видео - дроны атаковали военный полигон РФ:
Удары по РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в РФ беспилотники атаковали несколько областей. Известно о взрывах, которые прогремели возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что беспилотники атаковали склад РФ. Склад расположен в населенном пункте Котлубань Волгоградской области РФ.
Как сообщал Главред, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предполагает, что склады боеприпасов врага, до которых достигает украинское оружие, возможно, могут быть уничтожены в ближайшее время.
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