Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИ

Полигон РФ расположен ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта.

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Дроны атаковали военный полигон в РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/military_u_geo

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БПЛА атаковали полигон войск РФ

На месте взрывов разрушения и следы пожаров

В начале ноября ударные беспилотники атаковали военный полигон армии страны-агрессора РФ в Ростовской области.

В Сети опубликовали кадры, на которых зафиксированы последствия атаки неизвестного ударного беспилотного летательного аппарата по полигону российских оккупационных войск, сообщает профильное издание Defense Express.

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Уточняется, что координаты атакованного полигона, а также фото с последствиями удара неизвестного дрона обнародовал Telegram-канал UAF Geolocate.

В сообщении подчеркивается, что атака была совершена еще 3 ноября и произошла ночью. Полигон расположен к востоку от города Новочеркасск, это ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта.

Подробности удара по полигону РФ

На опубликованных фото зафиксированы несколько сожженных палаток в результате атаки. При этом не исключается, что ударные дроны, атаковавшие полигон, могли быть оснащены боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шаров, которая эффективна для уничтожения в том числе и живой силы. По утверждению россиян, людей во время атаки в палатках вроде бы не было.

Что известно о Defense Express Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Заявляется, что в палатках, которые сжег БПЛА, дислоцируются срочники, там расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии (до 2016 года - 33-я отдельная мотострелковая бригада).

Смотрите видео - дроны атаковали военный полигон РФ:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что в РФ беспилотники атаковали несколько областей. Известно о взрывах, которые прогремели возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что беспилотники атаковали склад РФ. Склад расположен в населенном пункте Котлубань Волгоградской области РФ.

Как сообщал Главред, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предполагает, что склады боеприпасов врага, до которых достигает украинское оружие, возможно, могут быть уничтожены в ближайшее время.

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