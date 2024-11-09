Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИ

Алексей Тесля
9 ноября 2024, 11:40
220
Полигон РФ расположен ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта.
Screenshot
Дроны атаковали военный полигон в РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/military_u_geo

Главное:

  • БПЛА атаковали полигон войск РФ
  • На месте взрывов разрушения и следы пожаров

В начале ноября ударные беспилотники атаковали военный полигон армии страны-агрессора РФ в Ростовской области.

В Сети опубликовали кадры, на которых зафиксированы последствия атаки неизвестного ударного беспилотного летательного аппарата по полигону российских оккупационных войск, сообщает профильное издание Defense Express.

видео дня

Уточняется, что координаты атакованного полигона, а также фото с последствиями удара неизвестного дрона обнародовал Telegram-канал UAF Geolocate.

В сообщении подчеркивается, что атака была совершена еще 3 ноября и произошла ночью. Полигон расположен к востоку от города Новочеркасск, это ориентировочно в 200 км от текущей линии фронта.

  • Дроны атаковали военный полигон РФ
    Дроны атаковали военный полигон РФ t.me/military_u_geo
  • Дроны атаковали военный полигон РФ
    Дроны атаковали военный полигон РФ t.me/military_u_geo
  • Дроны атаковали военный полигон РФ
    Дроны атаковали военный полигон РФ t.me/military_u_geo
  • Дроны атаковали военный полигон РФ
    Дроны атаковали военный полигон РФ t.me/military_u_geo

Подробности удара по полигону РФ

На опубликованных фото зафиксированы несколько сожженных палаток в результате атаки. При этом не исключается, что ударные дроны, атаковавшие полигон, могли быть оснащены боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шаров, которая эффективна для уничтожения в том числе и живой силы. По утверждению россиян, людей во время атаки в палатках вроде бы не было.

Что известно о Defense Express

Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Заявляется, что в палатках, которые сжег БПЛА, дислоцируются срочники, там расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии (до 2016 года - 33-я отдельная мотострелковая бригада).

Смотрите видео - дроны атаковали военный полигон РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в РФ беспилотники атаковали несколько областей. Известно о взрывах, которые прогремели возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что беспилотники атаковали склад РФ. Склад расположен в населенном пункте Котлубань Волгоградской области РФ.

Как сообщал Главред, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предполагает, что склады боеприпасов врага, до которых достигает украинское оружие, возможно, могут быть уничтожены в ближайшее время.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ростовская область война России и Украины атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры Зеленского и Трампа: в ОП объяснили, что Украина может предложить США

Переговоры Зеленского и Трампа: в ОП объяснили, что Украина может предложить США

12:42Украина
Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИ

Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИ

11:40Мир
"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

11:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

План РФ не увенчался успехом: привлечение войск КНДР ведет к разгромным потерям

План РФ не увенчался успехом: привлечение войск КНДР ведет к разгромным потерям

Последние новости

13:19

"Никаких переговоров": Шольц резко высказался относительно возможного диалога с РФ о мире

13:13

Для чего нужен активированный уголь: способы применения, о которых мало кто знает

12:43

Сделал важное заявление: в России объявился постаревший ЛеонтьевВидео

12:42

Переговоры Зеленского и Трампа: в ОП объяснили, что Украина может предложить США

12:28

Демократы могут получить "приз": борьба за власть в США не закончена - Золотарев

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
11:59

Картофель будет свежим месяцами: в каком необычном месте нужно его хранить

11:40

Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИФотоВидео

11:16

"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

10:44

Как избавиться от конденсата на окнах: самые действенные советы

Реклама
10:34

Путин дал "сигнал" Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия - ISW

10:29

В результате удара по Одессе пострадала целая семья и осталась без матери - Кипер

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:49

Под прицелом два важных объекта РФ: дроны атаковали Тульскую область

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

09:33

Топ-10 правил этикета, которые мы нарушаем и даже не догадываемся об этом

09:16

Утекают миллионы: куда Том Круз тратит свои баснословные гонорары

09:08

"Не в интересах Украины": Павел сказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным

08:57

ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины, а враг штурмует восток - ISW

08:10

Россия не получила желаемого: в бункере истерикамнение

07:57

РФ ударила по Одессе дронами, задело многоэтажки и не только: подробностиФотоВидео

Реклама
07:50

Оголтелый путинист Михалков требует взыскать с Украины миллионы "за Крым"

06:30

Страну сильно "трусит": Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря

06:10

Единственное спасение Украины и самой Европымнение

05:26

Гороскоп на завтра 10 ноября: Ракам - большая удача и прибыль, Козерогам - перемены

05:00

Удары ракетами и дронами: тревожный прогноз по срокам массированной атаки РФ

04:31

Мужчина отжимался по 100 раз в день в течение года: результат удивил всех

04:05

Зачем класть пакетик чая в пылесос: уборщица ошарашила гениальным трюкомВидео

03:35

За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядамиВидео

03:30

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

03:00

Заставит сесть Киев и Москву за стол переговоров: Золотарев о сценарии Трампа

02:00

Жена беглеца Влада Ямы показала редкое фото сына

01:37

Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

00:59

Одесса пылает: РФ атаковала город "шахедами"Видео

00:35

Доллар внезапно ушел на дно: почем можно будет купить валюту с 11 ноября

00:30

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

00:05

"Будет предлагать Путину сделку": Золотарев назвал главный просчет Трампа

08 ноября, пятница
23:37

Отношения Украины и Британии охладились: Лондон остановил поставки ракет - СМИ

22:28

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

22:22

Илон Маск назвал Шольца "дураком": немецкое правительство иронично ответило

21:40

Как понять, что ты ему не нужна: 5 тревожных признаков близкого конца отношений

Реклама
21:14

Традиционный процесс производства соевого соуса поразил пользователей соцсетейВидео

21:14

"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

20:55

"Никто не сказал про УЗИ": актриса Саливанчук сообщила о редкой патологии сына

20:49

Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

20:23

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

20:15

"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

20:08

Мадонна публично унизила Дональда Трампа

19:58

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

19:47

Загадка для настоящих детективов: надо за 8 секунд найти кота

19:41

"Я готов помочь": Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять