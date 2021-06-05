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"Угон" самолета Ryanair в Минске: Путин раскрыл детали разговора с Лукашенко

5 июня 2021, 20:25
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Лукашенко сказал Путину, что он не давал команду о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Лукашенко
Лукашенко сказал, что пилот Ryanair сам принял решение посадить самолет в Минске - Путин / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что он не давал команды посадить самолет рейса ирландской компании Ryanair в Минске. По версии белорусского главы государства, такое решение принял сам пилот авиалайнера, который в момент полета уже находился ближе к Вильнюсу, а не к Минску. Об этом заявил сам российский президент.

Как сообщает Интерфакс, Путин рассказал о том, что Лукашенко ему сообщил о своей непричастности к посадке самолета Ryanair в Минске. Согласно словам Лукашенко, решение совершить такой маневр принял сам пилот авиалайнера.

"Как мне объяснил и рассказал президент Лукашенко, он не сажал этого самолета. Поступил сигнал о том, что там заминировано, или что, я уже даже не помню, и командир воздушного судна, который мог бы совершить посадку в Вильнюсе, принял решение, а он ближе уже находился к Вильнюсу, чем к Минску, командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минске, его к этой посадке никто не принуждал. Так, во всяком случае, мне объяснил президент Лукашенко эти события", - подчеркнул Владимир Путин.Читайте такжеКак в Минске сажали самолет Ryanair: опубликована стенограмма переговоров

Напомним, ранее Евросоюз принял решение полностью закрыть небо для самолетов из Беларуси из-за ситуации с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске. Белорусским самолетам также запретили приземляться в европейских аэропортах.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Авиалайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Белорусская сторона заявила о бомбе на борту, вследствие чего самолет вынужден был приземлиться в Минске. Примечательно, что при осмотре салона взрывных предметов обнаружено не было.

Рейсом летел белорусский оппозиционный журналист, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали в Минске белорусские силовики.

Директор компании Ryanair Майкл О'Лири сказал, что Беларусь растиражировала ложную информацию о переговорах диспетчера и пилота. В частности, пилот, по его словам, пытался связаться с авиакомпанией перед принятием решения, однако диспетчерская решила не соединять борт самолета с авиакомпанией. В результате у пилота не было другого выхода, кроме как посадить лайнер в Минске.

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