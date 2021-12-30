Военная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об ударе

Германия может остановить СП-2 в случае обострения военного конфликта России с Украиной - Хабек / Reuters

Принятие всех решений, связанных с работой газопровода Северный поток-2, должно отвечать требованиям немецкого законодательства. Следует проанализировать все вопросы с позиции геополитических перспектив. В случае обострение конфликта, связанного с усилением российских войск в зоне конфронтации на Донбассе и у границ Украины, энергетический проект Газпрома может быть остановлен. Строительство магистрали РФ может отвлечь внимание от транзитного статуса Украины, поэтому Киеву нужно переходить на возобновляемые источники энергии. Берлин выделит на реализацию такой программы 150 миллионов евро. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.

Как сообщает DW, он выступил в поддержку решения Кабмина ФРГ, согласно которому правительство не вмешивается в вопрос одобрения трубопровода Северный поток-2 и рассматривает процедуры, связанные с его возможным запуском, только с правовой точки зрения.

Германия может остановить Северный поток-2

Министр экономики допустил остановку проекта СП-2 в случае обострения российско-украинского вооруженного конфликта. Если ситуация станет критической, Германии следует принять политические решения, направленные на новые санкции против России.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", - сказал Хабек.

Берлин готовит 150 миллионов помощи Украине

Также он добавил, что строительство СП-2 может быть направлено на отвлечение внимания Запада от статуса Украины как газового транзитера. Подобным мерам нужно противодействовать, поддерживая украинское государство на пути к переходу к возобновляемым источникам энергии. Министерство экономики предоставит на запуск такой программы 150 миллионов евро.

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Северный поток-2 готов к запуску

Российский газопровод Северный поток-2 полностью готов к работе. Об этом 29 декабря сообщили Ведомости со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера. Заполнение второй нитки трубопровода газом также завершено.

"Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", - добавил он.

Остановка сертификации Северного потока-2

Федеральной сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября заявило о приостановке реализации процедуры сертификации компании-оператора российского трубопровода Северный поток-2. Процесс поставили на паузу из-за того, что структура собственности проекта не соответствует немецкому национальному законодательству.

Немецкий регулятор поставил России условие, согласно которому Nord Stream AG должна зарегистрировать на территории Германии новую компанию и отдать ей во владение часть магистрали, проложенную по немецкой территории.

Причем до тех пор, пока Газпрома не выполнит требования Берлина, сертификация СП-2 возобновлена не будет.

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва планирует выполнить все требования Германии с целью скорейшего запуска магистрали Северный поток-2.

Министр иностранных дел Анналена Бербок 13 декабря подтвердила, что сертификация СП-2 остановлена из-за несоответствия структуры собственности проекта Третьей газовой директиве ЕС, предполагающей запрет одной и той же компании заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа.

16 декабря в немецком регуляторе подчеркнули, что сертификация Северного потока-2 не будет завершена в первой половине 2022 года. Таким образом, россиянам не удастся запустить трубопровод как минимум до лета следующего года.