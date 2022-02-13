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Угроза нападения России на Украину и план Риги: Латвия может принять до 10 тысяч беженцев

13 февраля 2022, 15:52
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В Латвии с большим пониманием отнесутся к необходимости принять в своей стране украинцев, если произойдет военное вторжение России, сказала Мария Голубева.

Литва Украина
Литва разработала план помощи украинцам в случае военного вторжения России на территорию Украины / ua.depositphotos.com

В случае военной интервенции России на территорию Украины, Латвия будет готова принять около 10 тысяч беженцев. Министерство внутренних дел страны уже подготовило специальный план и направило документ на согласование с другими ведомствами. Если произойдет масштабный российско-украинский конфликт, латвийцы с пониманием отнесутся к необходимости помощи украинцам. Об этом заявила глава литовского МИД Мария Голубева.

Как сообщает LSM, она рассказала о том, что у министерства есть план, который передали для детальной проработки другим ведомствам. В Латвии точно не знают, сколько могли бы принять беженцев из Украины в случае военного нападения России, но должны быть представления, как разместить до 10 тысяч украинцев.

Читайте такжеДо миллиона беженцев из Украины в Польше: Варшава допускает худший сценарий войны Москвы против Киева"Этот план существует уже какое-то время, но сейчас важно понимать, что у Украины есть специфические обстоятельства. Во-первых, у нее безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители обоснованно поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность. Это значит , что латвийцы с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, если, не дай Бог, произойдет война", - сказала Голубева.

Также она добавила, что в Риге должны заранее, на государственном уровне, подготовиться к возможным сценариям.

"Нам нужно предусмотреть все эти вещи. Поэтому мы перешли от общего плана к конкретному, разработанному на случай, если поток людей прибудет именно из Украины. Министерство его подготовило, и мы ждем других министерств комментариев и предложений по его улучшению", - подчеркнула глава литовского МВД.

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Угроза военного вторжения России в Украину

Журналисты британского издания The Guardian ранее сообщили о том, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, в ходе которых, дескать, рассказал о решении президента РФ Владимира Путина о военном вторжении на территорию Украины в ближайшее время. Как утверждает СМИ, военная атака может начаться с воздушных ударов.

Посольства таких государств, как Великобритания, Дания, Израиль, Норвегия, Япония, Эстония и Южная Корея обнародовали официальные инструкции, в которых призвали своих граждан как можно скорее выехать с территории Украины. Израиль объявил о выезде сотрудников своих посольств.

Вашингтон призвал граждан США покинуть территорию Украины в течение 24-48 часов из-за высокого риска военного вторжения России.

Дипломатов из США, которые не задействованы в решении критически важных задач, решили вернуть в Вашингтон. Основная часть сотрудников продолжит работу в Украине.

В субботу, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президента США Байдена с главой РФ Путиным. По итогам переговоров в Белом доме заявили, что на сегодня нет понимания того, приняли ли в Москве решение о военном вторжении на территорию Украины.

Согласно данным Украинской правды, международные страховые компании, которые задействованы в страховании авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, временно прекращают страховку лайнеров для полетов над Украиной из-за высоких рисков вероятности военных действий. Авиакомпании по этой причине вынуждены будут временно прекратить полеты в воздушном пространстве украинского государства.

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