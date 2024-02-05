Украинские разведчики в Судане взяли в плен "вагнеровца" - СМИ

В Судане украинские разведчики взяли в плен российского боевика из формирования "ЧВК Вагнер", сообщают украинские СМИ.

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Офицеры ГУР в Судане взяли в плен "вагнеровца" - СМИ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В Судане украинские разведчики взяли в плен российского боевика из формирования "ЧВК Вагнера". Об этом сообщает издание Kyiv Post, а видео их допроса было опубликовано на YouTube.

Причем на кадрах видно, как якобы бойцы спецподразделения Главного управления разведки Украины осуществляют осмотр военного транспорта с телами убитых российских наемников. Также на кадрах показано, как украинский спецназовец допрашивает русскоязычного пленного. Во время разговора мужчина признался, что входит в состав "ЧВК Вагнера", а его задача в Судане - свергнуть местную власть.

Рядом с ним также видно двух африканских пленных. Вероятно, они были завербованы Россией уже на территории Судана. Позже в государственном проекте "Хочу жить" заявили о "пополнении обменного фонда из Судана".

видео дня

Там не подтвердили и не опровергли, что в Судане украинские спецназовцы взяли в плен бойцов "ЧВК Вагнер".Однако напомнили, что ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что российским военным преступникам, участвовавшим во вторжении в Украину, нигде не будет безопасно.

Что известно об операции ГУР в Судане

В сентябре CNN распространило информацию, согласно которой в сентябре украинские спецслужбы провели операции против суданских "Сил быстрого реагирования" RSF неподалеку от городов Шамбат и Хартум. Участие украинских спецслужб они "обосновали" использованием FPV-дронов "в украинском стиле".

Согласно данным американских журналистов, в прошлом месяце 8 раз были атакованы автомобили и объекты сирийских боевиков и проведена одна наземная операция в Омдурмани – пригороде Хартума. Группа украинского спецназа штурмовала здание.

Также журналисты писали, что российские боевики ЧВК Вагнер помогают RSF вооружением, но об атаках на самих "вагнеровцев" тогда не упоминалось.

"В ГУР, комментируя этот материал, лишь упомянули слова Кирилла Буданова, что "Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни были", - подчеркнули украинские журналисты.

Ранее в ГУР рассказали, какие объекты оккупантов под прицелом. По словам заместителя начальника военной разведки Вадим Скибицкого, это критические объекты военного назначения. Целей у разведки много.

Также представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ. Как заявил представитель разведки, все больше российских военных захотели сдаться после того, как была успешно проведена операция Синица, по итогам которой летчик оккупантов РФ "сдал" Украине вертолет Ми-8.

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