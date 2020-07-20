В России умер самый известный ведущий Прогноза погоды

В России умер Александр Беляев – кандидат географических наук и самый известный ведущий Прогноза погоды. Ему был 71 год.
Беляев скончался в реанимации. Восемь лет назад у него диагностировали рак.
Лечение осложнялось тем, что у Беляева был еще и сахарный диабет второго типа. С января 2020 телеведущий по совету врачей прекратил медикаментозное лечение, его показатели пошли на спад.
Родные и близкие пока не прокомментировали трагедию.
Дата и место прощания с Беляевым также пока не называются.
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Александр Беляев – биография кратко
Беляев родился в Москве 5 января 1949 года. По образованию он географ-гидролог. Написал около сотни научных публикаций. Был членом экспертного совета национальной премии Хрустальный компас.
Беляев был женат на художнице Нине Беляевой. В 2017 году она скончалась от лейкемии.
Пара воспитала сына Илью. Как и отец, он по образованию географ.
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Александр Беляев – погода
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