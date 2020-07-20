В России умер самый известный ведущий Прогноза погоды

Умер Александр Беляев - что известно

В России умер Александр Беляев – кандидат географических наук и самый известный ведущий Прогноза погоды. Ему был 71 год.

Беляев скончался в реанимации. Восемь лет назад у него диагностировали рак.

Лечение осложнялось тем, что у Беляева был еще и сахарный диабет второго типа. С января 2020 телеведущий по совету врачей прекратил медикаментозное лечение, его показатели пошли на спад.

Родные и близкие пока не прокомментировали трагедию.

Дата и место прощания с Беляевым также пока не называются.

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Александр Беляев – биография кратко

Беляев родился в Москве 5 января 1949 года. По образованию он географ-гидролог. Написал около сотни научных публикаций. Был членом экспертного совета национальной премии Хрустальный компас.

Беляев был женат на художнице Нине Беляевой. В 2017 году она скончалась от лейкемии.

Пара воспитала сына Илью. Как и отец, он по образованию географ.

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Александр Беляев – погода

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