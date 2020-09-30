Умер известный российский писатель и автор сценария Фунтика

Сегодня умер Валерий Шульжик, ему был 81 год.
В среду, 30 сентября, умер российский писатель, сценарист, который написал сценарии мультиков о поросенке Фунтике, – Валерий Шульжик.
Шульжик умер в возрасте 81 год, о его кончине в Facebook написал детский писатель Валентин Постников.
Литератор отметил, что Шульжик был для него не просто другом.
"Умер Валерий Шульжик. Автор Фунтика. Прощай мой любимый дорогой человек…", – поделился Постников.
Умер Валерий Шульжик – что известно о жизни и творчестве писателя и сценариста
Шульжик родился в Хабаровске 27 июля 1939-го. Сначала его деятельность не была связана с литературой – работал на пароходе матросом, а потом рулевым, был электриком в театре, а позже стал актером, сообщает allforchildren.ru.
Шульжик начал писать в 1959 году. Он окончил Высшие литературные курсы. Первая книга Шульжика – Два арбуза, была опубликована в 1963 году.
Писатель является автором сотен детских стихов, а также десятков книг и пьес. Шульжик стал известным после того, как по его сценарию сняли мультфильм Приключения поросенка Фунтика.
Известные сборники Шульжика:
- Жил да был бегемот;
- Веселые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах.