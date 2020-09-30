Умер известный российский писатель и автор сценария Фунтика

Валерий Шульжик умер / Скриншот

В среду, 30 сентября, умер российский писатель, сценарист, который написал сценарии мультиков о поросенке Фунтике, – Валерий Шульжик.

Шульжик умер в возрасте 81 год, о его кончине в Facebook написал детский писатель Валентин Постников.

Литератор отметил, что Шульжик был для него не просто другом.

"Умер Валерий Шульжик. Автор Фунтика. Прощай мой любимый дорогой человек…", – поделился Постников.

Умер Валерий Шульжик – что известно о жизни и творчестве писателя и сценариста

Шульжик родился в Хабаровске 27 июля 1939-го. Сначала его деятельность не была связана с литературой – работал на пароходе матросом, а потом рулевым, был электриком в театре, а позже стал актером, сообщает allforchildren.ru.

Шульжик начал писать в 1959 году. Он окончил Высшие литературные курсы. Первая книга Шульжика – Два арбуза, была опубликована в 1963 году.

Писатель является автором сотен детских стихов, а также десятков книг и пьес. Шульжик стал известным после того, как по его сценарию сняли мультфильм Приключения поросенка Фунтика.

Известные сборники Шульжика: