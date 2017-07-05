Умер известный российский писатель, поддерживавший Украину

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни умер известный российский писатель Даниил Гранин, который ранее поддерживал Украину в российско-украинском конфликте.

В последние дни своей жизни он находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров, а незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Интерфакс.

Информации о дате прощания и похоронах пока нет.

Стоит также отметить, что Гранин был среди тех немногих известных людей в России, которые не поддержали аннексию Крыма.

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков.

С 1945 по 1950 год работал в "Ленэнерго" и научно-исследовательском институте. Был членом редакционной коллегии журнала "Роман-газета". Гранин стал инициатором создания ленинградского общества "Милосердие". Гранин - президент Общества друзей Российской национальной библиотеки, председатель правления Международного благотворительного фонда им. Лихачева, член Всемирного клуба петербуржцев.

Печататься начал в 1949 году. Основная тема произведений Гранина — развитие научно-технического творчества. Практически все его произведения посвящены научным изысканиям, поиску, борьбе между ищущими, принципиальными учеными и людьми недаровитыми, карьеристами, бюрократами.

Его романы "Искатели", "Иду на грозу", "Зубр", эссе "Эта странная жизнь" и "Страх", повести "Прекрасная Ута", "Сад камней", "Месяц вверх ногами", "Дождь в чужом городе" - настольные книги нескольких читающих поколений. Уже в XXI веке роман Гранина "Мой лейтенант" стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" (2012). Тема Великой Отечественной войны и блокады занимает особое место в творчестве Гранина. Событием в жизни страны стал выход "Блокадной книги" (1977-1981), написанной совместно с Алесем Адамовичем.

Гранин — кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), Почетный гражданин Петербурга (2005), лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также премии президента РФ в области литературы и искусства, премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне и других.

Напомним, в Киеве на 65 году жизни скончался Сергей Якутович, известный украинский художник, график, иллюстратор, член Академии искусств Украины.

фото: dp.ru