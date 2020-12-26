Джордж Блейк умер / скриншот из видео

В субботу, 26 декабря, умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк. Ему было 98 лет.

О смерти разведчика рассказал РИА Новости руководитель пресс-бюро службы внешней разведки Сергей Иванов.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах он перешел на сторону СССР и начал сотрудничать с КГБ.

Джордж Блейк (Бехар) умер в Москве — офицер MI6, по собственным убеждениям перешёл на сторону советской разведки. После разоблачения приговорён в Великобритании к 42 годам тюремного заключения, бежал из тюрьмы. Жил в Москве, преподаватель Академии СВР. Воинское звание — полковник КГБ СССР.

Джордж Бехар родился в Роттердаме в семье голландки и египтянина еврейского происхождения. Джордж активно участвовал в нидерландском Сопротивлении и затем работал на Управление специальных операций. После Второй мировой войны Блейк поступил на службу MI6 и вербовал агентов для британских спецслужб в Восточной Европе.

По заданию MI6 Блейк был направлен в Корею и работал в британском посольстве в Сеуле под началом Вивиана Холта. По его воспоминаниям, непосредственная близость военных действий и жестокость обращения с мирным населением заставили его усомниться в правильности своих убеждений.

После разделения Кореи Блейк оказался в плену в Северной Корее. Три года, проведённых в Северной Корее, превратили его в убеждённого коммуниста. Высказывалось предположение, что в Корее Блейк подвергся промывке мозгов, хотя он настаивал, что пришёл к коммунистическим убеждениям добровольно. После своего освобождения Блейк выглядел совершенно здоровым. Лондон направил его в качестве двойного агента в Берлин, где он фактически работал как тройной агент.

Он передал в СССР огромное количество информации об агентах MI6, завербованных им в Восточной Европе, а также, в частности, о тайном секретном туннеле под границей между Западным и Восточным Берлином, сообщает Википедия.