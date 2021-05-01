Умер продюсер, который первым серьезно продвинул Аллу Пугачеву

Михаил Плоткин умер / Скриншот

Российский промоутер Хизри Байтазиев сообщил, что умер Михаил Плоткин – его друг. Плоткин был первым продюсером примадонны – это певица Алла Пугачева.

Плоткин скончался в субботу, 1 мая, в 8:20, написал Байтазиев на своей странице в Instagram.

Промоутер отметил, что дружил с Плоткиным свыше 30 лет.

"…не стало выдающегося человека... Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов как Лейся, песня, Веселые ребята, Самоцветы…", – добавил он.

Плоткин умер на 78-м году жизни.

Михаил Плоткин – главные факты из биографии и серьезная помощь Алле Пугачевой

Плоткин родился 20 апреля 1944 года в Москве (тогда была столицей СССР), пишет Википедия.

В 14 лет трудился в одном из спектаклей цыганского театра Ромэн, в котором играл его отец. В 20 лет начал трудиться в эстрадной сфере – был рабочим сцены у популярного юмористического дуэта Шуров и Рыкунин.

Позже начал заниматься организацией выступлений. В 1969 году организовал тур цирковой труппы по Тюменской области, в котором Алла Пугачева принимала участие в качестве аккомпаниатора.

Был администратором вокально-инструментальных ансамблей Веселые ребята и Самоцветы. Являлся сооснователем и администратором ВИА Лейся, песня. Был основателем и художественным руководителем ВИА Надежда.

Плоткин в интервью Общественному телевидению России в 2019 году рассказывал, как серьезно помог Пугачевой в карьере.

"…Мы создали группу Бумажный кораблик, и нужна была-девочка пианистка и привели девочку… – Аллочку Пугачеву… она мне безумно понравилась…", – говорил он.

Продюсер утверждал, что у начальницы главного финансового отдела Росконцерта просил, чтобы Пугачевой платили побольше за концерт. После его просьбы артистка стала не просто безставочницей, а получала как вокалистка и имела доплату за аккомпанемент.