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Умер Валентин Гафт – биография и фильмография актера

12 декабря 2020, 12:29

Один из популярнейших актеров конца ХХ века Валентин Гафт ушел из жизни на 86-м году жизни.

Валентин Гафт
Валентин Гафт / УНИАН

Звезда советского кино Валентин Гафт умер 12 декабря после продолжительной болезни. Поэт и писатель несколько лет назад пережил инсульт и в последние годы восстанавливался от болезни. Знаменитому актеру было 85 лет.

О смерти народного артиста России и СССР сообщила его жена Ольга Остроумова.

Валентин Гафт – биография

Будущий артист Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве – в еврейской семье, которая переехала в столицу СССР из украинских Прилук. Гафт немало шутил об улице, на которой он жил, ведь рядом находились следственный изолятор Матросская Тишина, рынок и общежитие студентов.

Одним из первых воспоминаний Гафта стали проводы отца на фронт.

Артист с подросткового возраста увлекся театром и играл в драмкружке. Тайно от родителей, которые не верили, что сын станет актером, подал документы в Школу-студих МХАТ. Рассказал о об этом только тогда, когда был зачислен.Читайте такжеСМИ узнали, где и когда похоронят Валентина Гафта

Учился на одном курсе с будущим режиссером Олегом Табаковым. Чуть старше были Игорь Кваша и Михаил Козаков.

Валентин Гафт был разноплановым актером, который мог одинаково удачно играть как положительные, так и отрицательные роли. Его дебют в кино состоялся в 1958 году небольшой ролью без слов в фильме Убийство на улице Данте. Более 20 лет Гафт играл только в эпизодах или иностранцев – как, к примеру, помощника Аллена Даллеса в фильме 17 мгновений весны.

Валентин Гафт – карьера в кино

Раскрыть актерский талант Гафта удалось советскому режиссеру Эльдару Рязанову. Впоследствии актер сыграл в следующих картинах:

  • Гараж
  • О бедном гусаре замолвите слово
  • Забытая мелодия для флейты
  • Старые клячи
  • Другие популярные фильмы с участием Гафта
  • Здравствуйте, я ваша тетя
  • Чародеи (новогодняя сказка)
  • Анкор, еще анкор
  • Сирота казанская

Также Гафт дважды играл Лаврентия Берию и принимал участие в экранизации Мастера и Маргариты.

Сыграл 123 роли в кино.

Валентин Гафт – карьера театре

Гафта ждала сложная театральная карьера. Окончив МХАТ в 1957 году, актер сменил 5 театров за 12 лет. И только в Современнике ему удалось применить свой талант – там он прослужил около полувека.

В телеспектаклях Гафт сыграл 48 ролей, из них 27 актер сыграл на сцене Современника.

Популярные роли Гафта

  • Городничий в Ревизоре Н.В. Гоголя (1983)
  • Хиггинс в Пигмалионе Бернарда Шоу (1994)
  • Рахлин в Коте домашнем средней пушистости
  • Владимира Войновича и Григория Горина (1989),
  • Изольд Кукин драме АккомпаниаторАлександра Галина (1998),
  • Валентин в Уйди-уйди Николая Коляды (2000),
  • Глумов в Балалайкине и К° М. Е. Салтыкова-Щедрина (2001),
  • Джордж в пьесе Э. Олби Кто боится Вирджинии Вульф? (1984),
  • Лейзер в пьесе Й. Бар-Йосефа Артист в собственном спектакле Сон Гафта, пересказанный Виктюком (2009)

Валентин Гафт – личная жизнь

Валентин Гафт был женат трижды. Последние годы жил в браке с актрисой Ольгой Остроумовой, с которой познакомился на съемках Гаража.

В 2002 году в жизни актера произошла трагедия – свела счеты с жизнью его дочь от второго брака – Ольга. Девушке было 29 лет.

Последние годы

В августе 2019 года Валентин Гафт перенес тяжелый инсульт. Актера госпитализировали в отделение одной из московских клиник. Позже состояние Гафта улучшилось и его перевели в реанимационный центр.

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