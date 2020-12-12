Умер Валентин Гафт – биография и фильмография актера

Один из популярнейших актеров конца ХХ века Валентин Гафт ушел из жизни на 86-м году жизни.
Звезда советского кино Валентин Гафт умер 12 декабря после продолжительной болезни. Поэт и писатель несколько лет назад пережил инсульт и в последние годы восстанавливался от болезни. Знаменитому актеру было 85 лет.
О смерти народного артиста России и СССР сообщила его жена Ольга Остроумова.
Валентин Гафт – биография
Будущий артист Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве – в еврейской семье, которая переехала в столицу СССР из украинских Прилук. Гафт немало шутил об улице, на которой он жил, ведь рядом находились следственный изолятор Матросская Тишина, рынок и общежитие студентов.
Одним из первых воспоминаний Гафта стали проводы отца на фронт.
Артист с подросткового возраста увлекся театром и играл в драмкружке. Тайно от родителей, которые не верили, что сын станет актером, подал документы в Школу-студих МХАТ. Рассказал о об этом только тогда, когда был зачислен.Читайте такжеСМИ узнали, где и когда похоронят Валентина Гафта
Учился на одном курсе с будущим режиссером Олегом Табаковым. Чуть старше были Игорь Кваша и Михаил Козаков.
Валентин Гафт был разноплановым актером, который мог одинаково удачно играть как положительные, так и отрицательные роли. Его дебют в кино состоялся в 1958 году небольшой ролью без слов в фильме Убийство на улице Данте. Более 20 лет Гафт играл только в эпизодах или иностранцев – как, к примеру, помощника Аллена Даллеса в фильме 17 мгновений весны.
Валентин Гафт – карьера в кино
Раскрыть актерский талант Гафта удалось советскому режиссеру Эльдару Рязанову. Впоследствии актер сыграл в следующих картинах:
- Гараж
- О бедном гусаре замолвите слово
- Забытая мелодия для флейты
- Старые клячи
- Другие популярные фильмы с участием Гафта
- Здравствуйте, я ваша тетя
- Чародеи (новогодняя сказка)
- Анкор, еще анкор
- Сирота казанская
Также Гафт дважды играл Лаврентия Берию и принимал участие в экранизации Мастера и Маргариты.
Сыграл 123 роли в кино.
Валентин Гафт – карьера театре
Гафта ждала сложная театральная карьера. Окончив МХАТ в 1957 году, актер сменил 5 театров за 12 лет. И только в Современнике ему удалось применить свой талант – там он прослужил около полувека.
В телеспектаклях Гафт сыграл 48 ролей, из них 27 актер сыграл на сцене Современника.
Популярные роли Гафта
- Городничий в Ревизоре Н.В. Гоголя (1983)
- Хиггинс в Пигмалионе Бернарда Шоу (1994)
- Рахлин в Коте домашнем средней пушистости
- Владимира Войновича и Григория Горина (1989),
- Изольд Кукин драме АккомпаниаторАлександра Галина (1998),
- Валентин в Уйди-уйди Николая Коляды (2000),
- Глумов в Балалайкине и К° М. Е. Салтыкова-Щедрина (2001),
- Джордж в пьесе Э. Олби Кто боится Вирджинии Вульф? (1984),
- Лейзер в пьесе Й. Бар-Йосефа Артист в собственном спектакле Сон Гафта, пересказанный Виктюком (2009)
Валентин Гафт – личная жизнь
Валентин Гафт был женат трижды. Последние годы жил в браке с актрисой Ольгой Остроумовой, с которой познакомился на съемках Гаража.
В 2002 году в жизни актера произошла трагедия – свела счеты с жизнью его дочь от второго брака – Ольга. Девушке было 29 лет.
Последние годы
В августе 2019 года Валентин Гафт перенес тяжелый инсульт. Актера госпитализировали в отделение одной из московских клиник. Позже состояние Гафта улучшилось и его перевели в реанимационный центр.