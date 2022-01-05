В Алматы протестующие разоружили силовиков и громят резиденцию президента: все подробности

В Алматы протестующие разоружили полицию. Также у стражей порядка отобрали все щиты и дубинки.

По последней информации, сотрудников правоохранительных органов в городе на данный момент нет - власти сообщили, что было сожжено 120 машин.

Разгромлено 120 магазинов, 180 кафе и ресторанов, порядка 100 офисов малого и среднего бизнеса. Пострадало более 500 гражданских лиц.

В Сети также появились видео с улиц Алматы - на дорогах стоят горящие полицейские и военные автомобили.

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Протестующие громят резиденцию президента

Протестующие в Алма-Ате громят резиденцию, силовики покинули здание, рядом с которым была слышна сильная стрельба, сообщает Спутник Казахстан.

В здании резиденции пожар, как и в здание мэрии, которое охвачено огнем с первого до последнего этажа. В районе мэрии отмечаются столкновения с полицией.

Правоохранители используют светошумовые гранаты.

В то же время, группы протестующих по 30-50 человек стекаются к Площади Республики в Алма-Ате, машин на городских улицах мало.

Ситуация в Казахстане обостряется

При этом, в Нур-Султане продолжает обостряться ситуация. Возле администрации выставили полицейское оцепление. Запретили также движение автомобилей по улицам, что вокруг здания.

Что заявил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вступает в должность главы Совета безопасности страны вместо Назарбаева.

Он заявил, что действовать будет жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов и не покинет страну.

По словам президента, среди сотрудников сил безопасности есть убитые.

Аэропорты прекратили работу

В Казахстане прекращают работу аэропорты. Уже перестали летать несколько авиакомпаний и массово отменяют рейсы.

Протесты в Казахстане - что случилось

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Читайте такжеГазовые протесты в Казахстане: президент Токаев принял отставку правительства

Из-за массовых акций протеста президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00, оно продлится с 5 по 19 января. Также режим ЧП будет действовать в Мангистауской области.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Что требуют протестующие

Кроме озвученных ранее требований, протестующие уже заявили о списке новых. Среди них:

изменение режима в стране и проведение народных выборов в каждой области и городе;

возвращение Конституции 1993 года;

отказ от преследования общественных активистов;

приход к власти человека вне системы.

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