В Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха

Конфликт можно урегулировать мирным путем, если Азербайджан будет готов к переговорам, считает Армен Саркисян.
Армения пойдет на признание независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики в том случае, если Ереван не сможет урегулировать вооруженный конфликт с Баку мирным путем.
Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью российскому изданию Коммерсант.
По его словам, Ереван не решается на признание статуса Нагорного Карабаха лишь по той причине, что Армения надеется на мирное урегулирование конфликта. Если Азербайджан не согласится на переговоры, то Ереван реализует свои планы.
"Если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", - отметил Саркисян.
Также он добавил, что если Баку даст согласие на ведение дипломатического переговорного процесса, есть шансы избежать большой войны.
"В ином случае Бог в помощь всем, потому что тогда эта война может перерасти совсем в другую войну. Примерно такую, как в Сирии. Это будет уже намного более трагичная и масштабная война", - подчеркнул армянский президент. Читайте такжеПашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе
Статус Нагорного Карабаха
Нагорный Карабах – регион в Закавказье, расположенные в восточной часть Армянского нагорья. 2 сентября 1991 года на данной территории было провозглашено создание Нагорно-Карабахской республики.
Согласно международному законодательству Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, которая оккупирована Арменией. Мировое политическое сообщество не признает НКР независимым государством.
Независимость Нагорного Карабаха
- После новой вспышки армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе в Армении сделали заявление, согласно котором Ереван будет готов признать независимость анклава в случае значительного военного продвижения Турции и Азербайджана в НКР.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальный Баку ни при каких обстоятельствах не пойдет на признание независимости Нагорного Карабаха. Это принципиальная политическая позиция азербайджанского государства.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянскую диаспору по всему миру добиваться независимости Нагорного Карабаха.
- Войска Азербайджана постепенно продвигаются вглубь территории Нагорного Карабаха. По словам Ильхама Алиева, войска Баку взяли под контроль еще 13 сел в Джебраильском районе.