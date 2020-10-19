В Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия между Арменией и Азербайджаном/ Reuters

Армения пойдет на признание независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики в том случае, если Ереван не сможет урегулировать вооруженный конфликт с Баку мирным путем.

Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью российскому изданию Коммерсант.

По его словам, Ереван не решается на признание статуса Нагорного Карабаха лишь по той причине, что Армения надеется на мирное урегулирование конфликта. Если Азербайджан не согласится на переговоры, то Ереван реализует свои планы.

"Если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", - отметил Саркисян.

Также он добавил, что если Баку даст согласие на ведение дипломатического переговорного процесса, есть шансы избежать большой войны.

"В ином случае Бог в помощь всем, потому что тогда эта война может перерасти совсем в другую войну. Примерно такую, как в Сирии. Это будет уже намного более трагичная и масштабная война", - подчеркнул армянский президент. Читайте такжеПашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе

Статус Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах – регион в Закавказье, расположенные в восточной часть Армянского нагорья. 2 сентября 1991 года на данной территории было провозглашено создание Нагорно-Карабахской республики.

Согласно международному законодательству Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, которая оккупирована Арменией. Мировое политическое сообщество не признает НКР независимым государством.

Независимость Нагорного Карабаха