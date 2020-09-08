Члены Координационного совета оппозиции Беларуси выехали в Украину - Госпогранкомитет

Ранее белорусские СМИ писали, что Колесникову задержали на границе с Украиной.
Члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов выехали на территорию Украины. Вместе с ними пыталась уехать Мария Колесникова, однако ее задержали на границе.
Об этом сообщил телеканал Беларусь 1.
"Сейчас они (Родненков и Кравцов, - ред.) находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Telegram-канал ATN_NEWS сообщил, что якобы на фоне слухов о похищении Колесниковой, она и двое ее коллег, "отключив телефоны, тайком выдвинулись к белорусско-украинской границе".
"Дождавшись ночи, как и положено жанру темного дела, участники решают прорываться на ту сторону. Именно прорываться! Беглецы прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины", – говорится в сообщении.
Как пишет ATN_NEWS, у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, а Колесникову "задержали прямо на границе, беглецов ищут вместе с украинцами".
В Сети опубликовали и видео "прорыва" через границу, хотя на кадрах не видно ни Колесниковой, ни ее коллег.
В свою очередь, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заверил, что все трое покинули территорию Беларуси.
"Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины", – сообщил Telegram-канал TUT.BY новости.
Напомним:
- 7 сентября стало известно, что Марию Колесникову похитили в центре Минска. Неизвестные посадили политика в микроавтобус и уехали. Колесникова не выходила на связь.
- Силовые структуры Беларуси не подтверждают факт задержания Колесниковой и ведут розыск оппозиционера.
- Позже было опубликовано видео похищения Марии Колесниковой.