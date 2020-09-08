Члены Координационного совета оппозиции Беларуси выехали в Украину - Госпогранкомитет

В Беларуси заявили, что Иван Кравцов, Мария Колесникова и Антон Родненков пытались сбежать в Украину / Фото newbelarus.vision

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов выехали на территорию Украины. Вместе с ними пыталась уехать Мария Колесникова, однако ее задержали на границе.

Об этом сообщил телеканал Беларусь 1.

"Сейчас они (Родненков и Кравцов, - ред.) находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Telegram-канал ATN_NEWS сообщил, что якобы на фоне слухов о похищении Колесниковой, она и двое ее коллег, "отключив телефоны, тайком выдвинулись к белорусско-украинской границе".

"Дождавшись ночи, как и положено жанру темного дела, участники решают прорываться на ту сторону. Именно прорываться! Беглецы прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины", – говорится в сообщении.

Как пишет ATN_NEWS, у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, а Колесникову "задержали прямо на границе, беглецов ищут вместе с украинцами".

В Сети опубликовали и видео "прорыва" через границу, хотя на кадрах не видно ни Колесниковой, ни ее коллег.

В свою очередь, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заверил, что все трое покинули территорию Беларуси.

"Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины", – сообщил Telegram-канал TUT.BY новости.

Напомним: