В Брюсселе рассказали, насколько вероятны новые санкции против России

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ответил на вопрос по поводу того, вынашивают ли в Брюсселе планы насчет новых санкций против России.
Европейский Союз пока не готовит новых санкций против Российской Федерации. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС.
"На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций", — отметил он.
Боррель также добавил, что Евросоюз выражает полную солидарность с Чехией, которая выслала российских дипломатов. Как подчеркнул представитель Брюсселя, просьб к другим странам принять аналогичные меры от Праги не поступало.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В 2014 году Россия оккупировала часть территории Украины – автономную республику Крыма и Донбасс. Вследствие этого политические отношения Москвы и Брюсселя серьезно ухудшились. Мировое сообщество считает Россию государством-агрессором, которое грубо нарушило международное право. В отношении российского государства, а также чиновников, политиков и бизнесменов, введены различные санкции Запада.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров допускал ситуацию, при которой Москва может пойти на разрыв отношений с Евросоюзом. По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если Брюссель запустит санкции против стратегически важных секторов экономики России.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова были вырваны из контекста. Россия будет готова пойти на разрыв отношения с ЕС только в крайнем случае и по инициативе Брюсселя.
Автор: Дмитрий Видоменко