В Брюсселе рассказали, насколько вероятны новые санкции против России

Жозеп Боррель / Reuters

Европейский Союз пока не готовит новых санкций против Российской Федерации. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС.

"На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций", — отметил он.

Боррель также добавил, что Евросоюз выражает полную солидарность с Чехией, которая выслала российских дипломатов. Как подчеркнул представитель Брюсселя, просьб к другим странам принять аналогичные меры от Праги не поступало.

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