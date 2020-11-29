В Ереване анонсировали новую войну с Баку и назвали причину поражения в Карабахе

Война за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

Армянской стороной было проиграно несколько войн, а кульминацией стало поражение в Нагорном Карабахе.

Об этом президент Армении Армен Саркисян в Москве заявил на встрече с группой представителей армянской общины РФ, сообщает Новости-Армения.

"Во-первых, демографическая война․ После прекращения огня 1994 года не наблюдался рост населения. Когда солдат стоит на границе, он постоянно смотрит на то, что у него за спиной. Если там пустота, трудно даже сильному духом армянскому солдату. Надо было заселить этот регион", - сказал президент Армении.

По его словам, Арменией проиграна также информационная война.

"К этому серьезно готовились азербайджанцы и турки. Эта война продолжается и сегодня, они атакуют нас. Мы этим не занимались, поэтому проиграли. Сегодня в Армении мы нападаем друг на друга, вместо того, чтобы объединяться", - сказал Саркисян.

Читайте такжеВойска РФ контролируют основные магистрали: о чем Алиев и Шойгу договорились по КарабахуПрезидент Армении также отметил, что 26 лет назад у армянской стороны действительно была самая мощная армия в регионе.

"Мы построили армию из добровольцев, но в конце войны у нас была регулярная армия. На тот момент наша армия технологически была сильнее азербайджанской. В последующие годы Азербайджан потратил огромные деньги, чтобы стать сильнее, а мы все еще жили во славе прошлого, поэтому в этой войне у них были дроны, а у нас нет. Следующая война будет с участием искусственного интеллекта", - сказал Саркисян.

Он добавил, что нужно заниматься наукой, новыми технологиями, образованием, чтобы снова не потерпеть поражение.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.

История войны за Нагорный Карабах