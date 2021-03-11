В ЕС рассказали о новых санкциях против России

Послы страны Евросоюза договорились о новых санкциях против РФ.
Послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека.
Как сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, в европейский санкционный список попали представители России и Китая.
"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал журналист в Twitter.
Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма.
Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.
Стоит отметить, что президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, принятые ранее в связи с ситуацией в Украине.
Как сообщили в Белом доме, речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года из-за Крыма.
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Санкции против России - о чем ранее сообщал Главред:
- Евросоюз 2 марта ввел санкции против высокопоставленных российских чиновников. Причиной послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального.
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.