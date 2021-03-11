В ЕС рассказали о новых санкциях против России

ЕС хочет ввести новые санкции против России / Reuters

Послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека.

Как сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, в европейский санкционный список попали представители России и Китая.

"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал журналист в Twitter.

Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма.

Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, принятые ранее в связи с ситуацией в Украине.

Как сообщили в Белом доме, речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года из-за Крыма.

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Санкции против России - о чем ранее сообщал Главред: