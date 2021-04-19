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В ЕС вступились за Украину и обвинили Россию в атаке против Запада

19 апреля 2021, 21:26
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В Евросоюзе предложили, как отреагировать на новые агрессивные шаги РФ в сторону Украины.

В Евросоюзе выдвинули обвинение в сторону РФ из-за действий возле границы
В ЕС выдвинули обвинение в сторону России из-за действий возле границы / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Литвы (страна входит в состав Евросоюза) Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 19 апреля, заявил, что Российская Федерация, стянув силы к восточной границе Украины, пошла на атаку против стран Запада.

Санкции против России не стоит вводить тогда, когда страна физически пойдет на агрессию, о реакции нужно думать раньше, рассказал министр после удаленной конференции глав МИД стран-членов ЕС, сообщает delfi.lt.

По его мнению, российской стороне нужно дать быстрый, жесткий и ясный сигнал.

"Это (стягивание войск РФ к украинской границе – Ред.) не атака против того или иного государства, это не атака против Украины, это атака против нас всех, против Запада, против того, во что мы верим, против наших ценностей…", – сказал чиновник.

Министр полагает, что европейская сторона уже сейчас может сказать и послать сигнал – заявить о готовности обсуждать секторальные санкции против России, если будут пересечены красные линии.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на заседании Совета министров иностранных дел ЕС сказал, что предложил подготовить против РФ секторальные санкции.

Новые агрессивные действия России против Украины – что необходимо знать

В конце марта на Донбассе обострилась ситуация – пророссийские боевики стали чаще обстреливать позиции военнослужащих нашей страны.

Также стало известно, что Россия стянула войска к восточной границе Украины и перебросила свежие силы в захваченный Крым. Российская сторона утверждала, что маневры связаны с учениями.

Власти украинского государства полагают, что РФ стягивала войска к восточным рубежам, чтобы создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.

Ряд западных стран поддержали Киев и призвали Россию отказаться от обострения обстановки.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

  • В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
  • В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
  • Из-за агрессии против Украины в частности Евросоюз и США ввели санкции против России, а потом их расширяли.

санкции против России Габриэлюс Ландсбергис
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