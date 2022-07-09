В ФРГ дали тревожный прогноз: война в Украине может затянуться надолго

В ФРГ спрогнозировали затягивание войны в Украине / Фото УНИАН

Война в Украине вызванная агрессией РФ может затянуться на длительный период, заявил эксперт по внешней политике ХДС Германии Родерих Кизеветтер.

Говоря о последних предупреждениях президента России Владимира Путина, он назвал их "пустыми угрозами". Эксперт уверен, что Россия не может позволить себе дальнейшую эскалацию, пишет Die Zeit.

"Они зависят от военного успеха - к лучшему или к худшему. Мы должны дать понять нашему населению, что нам нужна определенная настойчивость. Санкции имели драматический эффект, но на это нужно время – "один-два года", - не исключил он.

Вместе с тем немецкий эксперт уточнил, что в ходе войны РФ существенно исчерпала свои арсеналы, при этом армия оккупантов несет значительные потери.

В то же время он не исключил, что Кремль может специально допустить "сиризацию" войны в Украине.

"Это означает, что война исчезнет из заголовков и какое-то перемирие позволит РФ восстановиться, а Украина останется "обрубком". Тогда миллионы уедут из страны, потому что увидят, что у нее нет будущего", - добавил Кизеветтер.

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Напомним, ранее Резников заявил о том, что в Украине надо как можно быстрее развернуть эффективную систему противоракетной обороны.

Он уверен, что условием диалога о восстановлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста.

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