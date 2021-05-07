В Германии раскритиковали СП-2 и заявили об угрозе для Украины

Строительство СП-2 противоречит политике санкций ЕС против России - Бербок / Reuters

Германия должна проводить более жесткую внешнюю политику, особенно это касается ситуации по Украине. Позиция Берлина относительно снижения энергетической зависимости от России противоречит поддержке завершения строительства газопровода Северный поток-2. Российский трубопровод нельзя вводить в эксплуатацию, так как это навредит транзитному статусу Украины и приведет к серьезным проблемам в сфере безопасности украинского государства. Об этом заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии Зеленые Анналена Бербок.

В ходе мероприятия Atlantic Council она заявила о том, что Германия должна активизировать свою внешнеполитическую деятельность, так как другим государствам сложно действовать самостоятельно. В качестве примера она вспомнила о позиции стран Балтии в отношении ситуации в Украине, подвергнув критике Берлин.

"Балтийские страны и Польша – хотя у меня есть разногласия с некоторыми политиками и правительствами, особенно в Польше, – но тем не менее мы дружим, а они говорят, что они напуганы из-за ситуации в Украине, а Германия не была твердо на их стороне", - сказала Бербок.

По ее словам, европейские государства после событий 2004 года в Украине решили снизить уровень своей энергозависимости, однако в то же время Германия продолжает поддерживать проект СП-2, что противоречит политике санкций против России.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

"Это то, что я критиковала последние годы, и то, что должно измениться в будущем и должна быть общая европейская внешняя политика, которая объединяет всех", - отметила Бербок, добавив, что Украина обладает потенциалом по возобновляемой энергетики и в сфере экспорта в страны Евросоюза водородного топлива.

Кроме того, политик придерживается мнения, согласно которому Германия не должна завершать строительство Северного потока-2. Трубопровод почти достроен, однако нельзя допустить его запуска. Иначе поставки российского газа через украинскую территорию снизятся, а Украине грозят серьезные проблемы в сфере национальной безопасности.

"Но проблема в том, что трубопровод уже на дне Балтийского моря, уже есть стыкующий трубопровод в моем регионе. Но этот трубопровод противоречит нашим санкциями, поэтому его нельзя начинать. Тем более потому, что после пары лет, если у нас будет газ через этот трубопровод, то будет снижение поставок через Украину. Это новая угроза безопасности для украинцев, поэтому через этот трубопровод не может идти никакой газ, потому что иначе будут большие проблемы в сфере безопасности в Украине. Я считаю, что важно быть в первом ряду, не быть настолько пассивными по этому проекту", - подчеркнула Анналена Бербок.

Вопрос Северного потока-2 и транзит газа через Украину