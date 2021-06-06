В Грузии автомобиль сорвался с обрыва

В Грузии автомобиль с туристами из Москвы рухнул с обрыва. Пострадавших доставили в местную больницу с травмами, сообщает Новости Грузия.

Авария с тремя российскими туристами произошла поздно вечером на Гомборском перевале. Кроссовер с россиянами следовал по автомобильной дороге, связывающей Тбилиси с городом Телави. Водитель не справился с управлением, и автомобиль свалился с обрыва. Машина упала в овраг, в результате туристы получили травмы.

"С множественными травмами пострадавшие были доставлены в Телавскую реферальную больницу", - говорится в сообщении.

В больнице сообщили, что в результате аварии один пациент получил очень тяжелые травмы, его состояние критическое. Медики предполагают, что его придется транспортировать в профильную клинику Тбилиси.

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Полиция Грузии возбудила уголовное дело по факту ДТП.

Ранее Главред писал о том, что в грузинском селе Чаквистави в 30 км от города Кобулети пять человек погибли из-за падения автомобиля с обрыва.

Все пятеро погибших в аварии являются учениками школы, им было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе.

По данным очевидцев, автомобиль сорвался с высоты в 10 метров. На месте были мобилизованы две бригады врачей скорой помощи, однако все пассажиры погибли на месте. В грузинском МВД начали расследование аварии по статье 276, что предусматривает нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой гибель двух и более человек.