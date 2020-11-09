В Карабахе заявили, что существование столицы под угрозой и раскрыли план действий

Война за Карабах - столица под угрозой, к чему призывает Арцах / GettyImages

После того, как азербайджанские войска захватили Шуши (ключевой город военного конфликта в Нагорном Карабахе) – под угрозой оказалось существование столицы непризнанной республики Степанакерта.

"Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже под угрозой существование столицы" – написал пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян в Facebook.

Он также раскрыл план действий Карабаха по защите столицы и своей независимости в целом.

"Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах (самоназвание Карабаха — ред.), нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта. Это реальный и надежный залог успеха", — заявил Погосян.

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