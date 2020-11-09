В Карабахе заявили, что существование столицы под угрозой и раскрыли план действий

Азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
После того, как азербайджанские войска захватили Шуши (ключевой город военного конфликта в Нагорном Карабахе) – под угрозой оказалось существование столицы непризнанной республики Степанакерта.
"Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже под угрозой существование столицы" – написал пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян в Facebook.
Он также раскрыл план действий Карабаха по защите столицы и своей независимости в целом.
"Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах (самоназвание Карабаха — ред.), нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта. Это реальный и надежный залог успеха", — заявил Погосян.
Конфликт в Нагорном Карабахе: что было ранее
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной республикой НКР территориях, в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно докладывает о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе. В понедельник, 2 ноября, президент заявил о взятии под контроль азербайджанской армией еще 8 сел в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
- Пашинян также уточнил, что в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе российские пограничники были размещены на юго-восточной и юго-западной границе Армении.
Автор: Диана Беловодская