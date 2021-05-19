В Кремле раскрыли планы на переговоры Путина и Байдена, объяснив слова об "убийце"

Резонансные слова Байдена в адрес Путина президенты особо обсуждать не будут - Песков / Reuters

Слова президента США Джо Байдена в адрес хозяина Кремля Владимира Путина об "убийце" не станут главной темой переговоров на встречу двух глав государств. В ходе встречи будут обсуждаться два ключевых вопроса – стратегическая стабильность и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает Интерфакс, пресс-секретарь российского президента сказал, что резонансное заявление Байдена в адрес Путина в качестве главной темы на двухсторонней встрече обсуждаться не будет. Стороны сделают акцент на проблемах российско-американских отношений и стратегической стабильности.

"Вы знаете, наверное, этот инцидент — это не главное. Все-таки речь, конечно, идет о стратстабильности. Это волнует весь мир. Касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня", - уточнил Песков.Читайте такжеВстреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков

При этом он подчеркнул, что расскажет прессе детали возможного саммита после того, как появится более подробная информация.

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