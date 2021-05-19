В Кремле раскрыли планы на переговоры Путина и Байдена, объяснив слова об "убийце"

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал две темы, которые намерены обсудить Путин и Байден.
Слова президента США Джо Байдена в адрес хозяина Кремля Владимира Путина об "убийце" не станут главной темой переговоров на встречу двух глав государств. В ходе встречи будут обсуждаться два ключевых вопроса – стратегическая стабильность и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщает Интерфакс, пресс-секретарь российского президента сказал, что резонансное заявление Байдена в адрес Путина в качестве главной темы на двухсторонней встрече обсуждаться не будет. Стороны сделают акцент на проблемах российско-американских отношений и стратегической стабильности.
"Вы знаете, наверное, этот инцидент — это не главное. Все-таки речь, конечно, идет о стратстабильности. Это волнует весь мир. Касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня", - уточнил Песков.Читайте такжеВстреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков
При этом он подчеркнул, что расскажет прессе детали возможного саммита после того, как появится более подробная информация.
Отношения США и России
- Американский президент Джо Байден в интервью 17 марта согласился с заявлением журналиста, согласно которому Владимир Путин является "убийцей". Он также сказал, что хозяин Кремля "заплатит цену" за российское вмешательство в выборы в США.
- Россия 18 марта в связи с данным инцидентом приняла решение отозвать посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций.
- Позже президент РФ Владимир Путин ответил на слова Джо Байдена. Он пожелал главе Белого дома здоровья и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- 13 апреля Байден поговорил по телефону с Путиным. Он предупредил российского президента о санкциях и предложил встречу на территории одной из европейских стран.
- 15 апреля США ввели новые санкции против России. Под ограничения попала деятельность 6 технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. Также в Вашингтоне решили выслать 10 российских дипломатов.
- На следующий день, 16 апреля, Россия ввела ответные ограничения против США. Москва внесла высокопоставленных американских чиновников в "черный список" и запретила им въезд на территорию РФ.
- Несмотря на осложнение отношений Вашингтона и Москвы, стороны по-прежнему намерены провести саммит. Президент США Джо Байден 10 мая подтвердил такие намерения со стороны американского государства.
- Советник Байдена Джейк Салливан считает, что встреча Байдена и Путина состоится летом 2021 года в Европе.