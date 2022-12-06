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В Латвии аннулировали лицензию на эфиры русского телеканала "Дождь"

6 декабря 2022, 10:40
Руководитель Нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш сказал - решение принято в интересах "государственной безопасности и общественного порядка".
Теканал Дождь, Латвия
В Латвии аннулировали лицензию на эфиры русского телеканала "Дождь"/ https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Национальный совет Латвии по электронным СМИ аннулировал лицензию на вещание формально оппозиционного телеканала "Дождь", журналисты которого перебрались в Ригу после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает портал "Tvnet".

Руководитель ведомства Иварс Аболиньш сказал − такое решение было принято в интересах "государственной безопасности и общественного порядка" Латвии.

Вещание "Дождя" в YouTube в пределах Латвии тоже планируют заблокировать, сказал Аболиньш. Он говорит − Национальный совет будет просить поставить геоблокировку канала "Дождь" на этом видеосервисе (для того, чтобы все программы этого телеканала были недоступны в Латвии).

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

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