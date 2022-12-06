В Латвии аннулировали лицензию на эфиры русского телеканала "Дождь"

Национальный совет Латвии по электронным СМИ аннулировал лицензию на вещание формально оппозиционного телеканала "Дождь", журналисты которого перебрались в Ригу после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает портал "Tvnet".
Руководитель ведомства Иварс Аболиньш сказал − такое решение было принято в интересах "государственной безопасности и общественного порядка" Латвии.
Вещание "Дождя" в YouTube в пределах Латвии тоже планируют заблокировать, сказал Аболиньш. Он говорит − Национальный совет будет просить поставить геоблокировку канала "Дождь" на этом видеосервисе (для того, чтобы все программы этого телеканала были недоступны в Латвии).
Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.
До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.
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