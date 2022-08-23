В Минобороны Украины резко высмеяли "самозагорание" боеприпасов в России

Минобороны высмеяли позицию РФ по взрывам боеприпасов / Фото: Министерство обороны Украины

В украинском Минобороны резко высмеяли официальную причину взрывов боеприпасов, которые происходили во второй половине дня 23 августа в Белгородской области России.

"Очередная детонация боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться от холода", - отметили в Twitter Минобороны.

В украинском оборонном ведомстве также предположили, что вскоре в РФ назовут пять основных причин внезапных взрывов боеприпасов на военных объектах: зима, весна, лето, осень и курение.

Взрывы в Крыму

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Также мощные взрывы звучали в Белгородской области РФ - там горели боеприпасы. В одном из населенных пунктов заявили, что необходимо эвакуироваться.

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