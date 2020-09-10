В Минске посол РФ подарил Лукашенко карту с Беларусью в составе России

Подарок Лукашенко вручили в Минске / Белта

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев решил подарить действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко копии карт губерний Российской империи XIX века, на которых территории Беларуси включены в состав государства.

Об этом сообщает информагентство Белта.

В честь дня рождения Александра Лукашенко посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подарил ему издание книги, датированное 1866 годом, в котором изображены карты Витебской, Минской и Могилевской губерний Российской империи.

Дипломат также объяснил, почему он сделал Лукашенко именно такой подарок.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - подчеркнул Мезенцев.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что в ходе встречи с Мезенцевым были проведены переговоры, в рамках которых Минск и Москва значительно продвинулись в вопросах решения проблем российско-белорусских отношений.Читайте такжеРоссия поглотит Беларусь и режим Лукашенко деньгами из карманов россиян