В Минске умер 31-летний мужчина, избитый накануне силовиками

Причиной смерти, очевидно, стала травма головы.
В Минске 12 ноября умер 31-летний Роман Бондаренко, которого накануне вечером избили силовики.
Как сообщает TUT.BY, мужчина был госпитализирован в реанимацию, его несколько часов оперировали, однако спасти не смогли.
Сестра погибшего Ольга рассказала, что в палату пропустили маму, она смогла увидеть сына еще живым. Он был в коме, подключен к нескольким аппаратам, весь в синяках и в повязках. Впоследствии состояние мужчины ухудшилось, температура поднялась до 40 градусов, а в 20:00 его родным сообщили о смерти.
Очевидцы происшествия рассказали, что в среду вечером к ним во двор пришли люди в гражданской одежде и в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит и был избит. Мужчина ударился головой о горку на площадке, затем его задержали и увезли на микроавтобусе.
Из милиции в больницу Роман поступил с формулировкой, что "травмы получил во время драки".
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале выразила соболезнования родным Романа и заявила, что он был убит пособниками режима.
"Он стал невинной жертвой бесчеловечной системы, которая считает жизни людей издержками власти. Все мы понимаем, что на его месте мог оказаться любой мирный человек", — подчеркнула она.
По словам Тихановской, убийство Романа не будет забыто и его имя впишут в историю новой Беларуси как имя героя. Также Тихановская добавила, что продолжит борьбу, чтобы виновные были наказаны, и чтобы "жизнь человека в ее стране была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными".
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.