В Минске умер 31-летний мужчина, избитый накануне силовиками

Роман Бондаренко / Фото: TUT.BY

В Минске 12 ноября умер 31-летний Роман Бондаренко, которого накануне вечером избили силовики.

Как сообщает TUT.BY, мужчина был госпитализирован в реанимацию, его несколько часов оперировали, однако спасти не смогли.

Сестра погибшего Ольга рассказала, что в палату пропустили маму, она смогла увидеть сына еще живым. Он был в коме, подключен к нескольким аппаратам, весь в синяках и в повязках. Впоследствии состояние мужчины ухудшилось, температура поднялась до 40 градусов, а в 20:00 его родным сообщили о смерти.

/ Фото: TUT.BY

Очевидцы происшествия рассказали, что в среду вечером к ним во двор пришли люди в гражданской одежде и в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит и был избит. Мужчина ударился головой о горку на площадке, затем его задержали и увезли на микроавтобусе.

Из милиции в больницу Роман поступил с формулировкой, что "травмы получил во время драки".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале выразила соболезнования родным Романа и заявила, что он был убит пособниками режима.

"Он стал невинной жертвой бесчеловечной системы, которая считает жизни людей издержками власти. Все мы понимаем, что на его месте мог оказаться любой мирный человек", — подчеркнула она.

По словам Тихановской, убийство Романа не будет забыто и его имя впишут в историю новой Беларуси как имя героя. Также Тихановская добавила, что продолжит борьбу, чтобы виновные были наказаны, и чтобы "жизнь человека в ее стране была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными".